Сусідом Путіна в Геленджику виявився патріарх Кирило з особняком за 22 млрд рублів (відео)

Територія, яку приписують голові РПЦ, охоплює 20 гектарів, її охороняють співробітники Федеральної служби охорони.

Журналісти виявили на узбережжі біля Чорного моря резиденцію, яка нібито належить патріарху Російської православної церкви Кирилу. Про існування палацу розповіло видання Readovka.

Офіційно місце називають "духовним центром", у якому можуть гостювати запрошені персони. Але за фактом, стверджують журналісти, це не духовний центр, а особиста дача патріарха, куди він приїжджає на відпочинок. Її будівництво обійшлося приблизно у 22 млрд рублів (близько 8,33 млрд гривень).

Зовні будинок схожий на храм, на його стінах розміщені ікони, а частина даху нагадує образ церковного купола.

[ + – ] Екстер'єр будинку. Фото: Readovka

Будівництво будинку стартувало у 2004 році, коли нині покійний патріарх Алексій захотів невелику дачу на 1,8 гектар. Але як тільки РПЦ очолив Кирило, територію вирішили збільшити в 10 разів. Наразі її площа становить 21 гектар з виноградниками, господарським блоком і частиною місцевого кладовища. За даними журналістів, вартість будівництва будинку становить 402 млн рублів. Службовий будинок для персоналу та гостей — 80 млн, огорожа — 50 млн, дренажна система ще 9 млн рублів.

[ + – ] План території палацу Кирила. Фото: Readovka

[ + – ] Частина обгородженого кладовища Фото: Readovka

Повідомляється, що між палацом Путіна і патріарха є стежка, яку місцеві називають "дорогою смерті". Її охороною займаються співробітники Федеральної служби охорони.

Для зручності патріарха Кирила закрили частину санаторію "Блакитна далечінь" для дітей-інвалідів ДЦП. За словами екологів, були вирубані гектари рідкісних піцундських сосен. Росспоживнагляд встановив факт перекриття дороги, але нічого не було зроблено для зміни ситуації.

Нагадаємо, що раніше Навальний опублікував відео з палацом Путіна в Геленджику.

Фокус розбирався, що є в палаці Путіна.