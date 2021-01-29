"Дворец Путина" оснащен 16-уровневым бункером и двумя аквадискотеками, - СМИ

По данным СМИ, под дворцом находится уникальный подземный комплекс" – "целый муравейник в скале".

Во "дворце Путина" в Геленджике есть уникальный по сложности 16-уровневый бункер и две аквадискотеки.

Об этом говорится в опубликованном расследовании российского издания "Медуза" "Если человек – президент, ему все можно".

Российские журналисты пообщались со строителями огромного объекта на мысе Идокопас и расширили расследование оппозиционера Алексея Навального.

По данным СМИ, под дворцом находится 16-уровневый подземный комплекс" – "целый муравейник в скале". Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома и предназначен на случай эвакуации.

"Мы просто заходим в вестибюль – как мы это каждый день делаем в метро – и начинаем спускаться вниз. На 14-15-м уровне – верхний блок технических помещений. На восьмом – винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения – и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону – когда мы строили, там предполагался траволатор (движущаяся дорожка, которая предназначена для перемещения пешеходов и их грузов, – ред.) – как в Шереметьево (…) Эвакуационная штольня, вертикальный ствол с лифтовой шахтой – это беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности и насыщенности в России просто нет. В мире – может быть, но не в России", – говорит один из строителей.

Кроме того, "аквадискотека", упомянутая в расследовании Навального, представляет собой светомузыкальный фонтан. Инженер, разрабатывавший этот объект, утверждает, что это "элементарная и не особо дорогая вещь".

На территории резиденции под Геленджиком не одна аквадискотека, а две. Вторая "находится в соседнем шато при винодельческом хозяйстве в поселке Дивноморское".

Шато возводилось в период президентства Дмитрия Медведева и строители между собой прозвали объект "Диминой дачей".

Напомним, организация российского политика Алексея Навального — Фонд борьбы с коррупцией, 19 января выпустила ролик о роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике, городе-курорте в Краснодарском крае РФ на Черноморском побережье.

В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится. Оказалось, что в основном здании, построенном четыре года назад, была обнаружена плесень, так что теперь стройка и отделка возобновилась.

Территорию в 7800 га земли надежно охраняют четыре КПП, высокий забор и естественные преграды в виде крутой береговой линии. Даже мимо запрещено плавать на судах и лодках, тем более — запускать дроны.

В Кремле фильм называли "голословными утверждениями, чушью и компиляцией". Сам Владимир Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.

Фильм "Дворец для Путина" побил рекорд среди видео-расследований российского оппозиционера, набрав 100 млн просмотров в YouTube.