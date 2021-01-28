Расследование Навального о "дворце Путина" набрало 100 млн просмотров, это новый рекорд (видео)

Новое расследование Навального набрало миллион просмотров меньше, чем за час. Еще через 60 минут количество возросло до 3 млн.

Фильм Алексея Навального "Дворец для Путина" побил рекорд среди видео-расследований российского оппозиционера, набрав 100 млн просмотров в YouTube.

Об этом сообщает ВВС.

До этого, рекордсменом по просмотрам был фильм "Он вам не Димон", выпущенный в 2017 году, в котором рассказывалось об имуществе, якобы принадлежащее Дмитрию Медведеву (бывший президент и премьер-министр России).

Ролик о "дворце Путина" был опубликован во вторник, 19 января, и всего спустя 55 минут набрал первый миллион просмотров. За два часа видео посмотрели 3 млн зрителей, за шесть часов оно набрало 10 млн просмотров.

По словам заместителя гендиректора "Transparency International - Russia" Ильи Шуманова, популярность фильма объясняется не в последнюю очередь самой фигурой президента России.

"Очевидно, что фильм сейчас смотрит не только политизированная аудитория, а еще и обыватели, потому что и видео, и материал расследования на самом деле состоят из компиляции целого ряда расследований. И каждый в этом расследовании находит свое: кто-то смотрит про семью, кто-то про его друзей из КГБ в Дрездене, кто-то находит финансовые проводки у коммерческих компаний, кто-то любуется интерьерами, кто-то находит мемы. То есть, по сути, фильм затрагивает очень широкий пласт аудитории", – сказал Шуманов.

По его словам, Навальный сейчас является не просто политиком, он сам по себе – медиа.

"И его медиа достаточно эффективны и, как мне кажется, работают как канал коммуникации". В результате такие расследования вызывают резонанс, – сказал Шуманов.

Российский политолог Глеб Павловский, пишет издание, не увидел связи между числом просмотров этого фильма и числом участников митингов в поддержку оппозиционера.

" Человек, сидя в кресле, смотрит фильм. Ему даже в голову не приходит, что он должен выйти (на протест) в слякоть под полицейские дубинки. То, что вышло больше (людей, чем обычно), я думаю, это связано в основном с фактором самого Навального, чем с фильмом. Возвращение Навального – это, действительно, такой сильный сигнал", – сказал Павловский.

Напомним, организация российского политика Алексея Навального — Фонд борьбы с коррупцией, 19 января выпустила ролик о роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике, городе-курорте в Краснодарском крае РФ на Черноморском побережье.

В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится. Оказалось, что в основном здании, построенном четыре года назад, была обнаружена плесень, так что теперь стройка и отделка возобновилась.

Территорию в 7800 га земли надежно охраняют четыре КПП, высокий забор и естественные преграды в виде крутой береговой линии. Даже мимо запрещено плавать на судах и лодках, тем более — запускать дроны.

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В Кремле фильм называли "голословными утверждениями, чушью и компиляцией". Сам Владимир Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.