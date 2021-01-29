"Палац Путіна" оснащений 16-рівневим бункером і двома аквадискотеками, — ЗМІ

За даними ЗМІ, під палацом знаходиться унікальний підземний комплекс — "цілий мурашник у скелі".

У "палаці Путіна" в Геленджику є унікальний за складністю 16-рівневий бункер і дві аквадискотеки.

Про це йдеться в опублікованому розслідуванні російського видання "Медуза": "Якщо людина — президент, їй все можна".

Російські журналісти поспілкувалися з будівельниками величезного об'єкта на мисі Ідокопас і розширили розслідування опозиціонера Олексія Навального.

За даними ЗМІ, під палацом знаходиться 16-рівневий підземний комплекс — "цілий мурашник у скелі". Вестибюль ліфта, на якому можна спуститися під землю, розташований в декількох десятках метрів від головного будинку і призначений на випадок евакуації.

"Ми просто заходимо в вестибюль — як ми це кожен день робимо в метро — і починаємо спускатися вниз. На 14-15-му рівні — верхній блок технічних приміщень. На восьмому — винотека. У самому низу, на першому поверсі, ще технічні приміщення — і стометровий тунель, який виходить на пляж. Основний VIP-вихід в пляжну зону — коли ми будували, там передбачався траволатор (рухома доріжка, яка призначена для переміщення пішоходів та їх вантажів, — ред.) — як в Шереметьєво... евакуаційна штольня, вертикальний стовбур з ліфтовою шахтою — це безпрецедентний підземний об'єкт, аналогів за складністю і насиченості в Росії просто немає. У світі — може бути, але не в Росії", — говорить один з будівельників.

Крім того, "аквадискотека", згадана в розслідуванні Навального, являє собою світломузичний фонтан. Інженер, який розробляв цей об'єкт, стверджує, що це "елементарна і не особливо дорога річ".

На території резиденції під Геленджиком не одна аквадискотека, а дві. Друга "знаходиться в сусідньому шато при виноробному господарстві в селищі Дивноморське".

Шато зводилося в період президентства Дмитра Медведєва і будівельники між собою прозвали об'єкт "Діминою дачею".

Нагадаємо, організація російського політика Олексія Навального — Фонд боротьби з корупцією, 19 січня випустила ролик про розкішний палац Володимира Путіна в Геленджику, місті-курорті в Краснодарському краї РФ на Чорноморському узбережжі.

У ролику розповідається про цілий комплекс будівель та володінь, які складають величезний маєток розміром з 39 князівств Монако. І це розміри тільки основного володіння з палацом посередині. Фактично, це держава в державі. І воно досі будується. Виявилося, що в основній будівлі, побудованій чотири роки тому, виявили цвіль, тому тепер будівництво та оздоблення відновилися.

Територію в 7800 га землі надійно охороняють чотири КПП, високий паркан та природні перешкоди у вигляді крутої берегової лінії. Заборонено плавати на судах і човнах навіть повз, тим паче — запускати дрони.

У Кремлі фільм називали "марнослівними твердженнями, нісенітницею і компіляцією". Сам Володимир Путін заявив, що жоден з об'єктів, які фігурують у розслідуванні, не належить і не належав йому або його сім'ї.

Фільм "Палац для Путіна" побив рекорд серед відео-розслідувань російського опозиціонера, набравши 100 млн переглядів в YouTube.