Соседом Путина в Геленджике оказался патриарх Кирилл с особняком за 22 млрд рублей (видео)

Территория, которую приписывают главе РПЦ, охватывает 20 гектар, ее охраняют сотрудники Федеральной службы охраны.

Журналисты обнаружили на побережье у Черного моря резиденцию, которая якобы принадлежит патриарху Российской православной церкви Кириллу. О существовании дворца рассказало издание Readovka.

Официально место называют "духовным центром", в котором могут гостить приглашенные персоны. Но по факту, утверждают журналисты, это не духовный центр, а личная дача патриарха, куда он приезжает на отдых. Ее строительство обошлось в примерно 22 млрд рублей (около 8,33 млрд гривен).

Снаружи дом похож на храм, на его стенах весят иконы, а часть крыши напоминает образ церковного купола.

[ + – ] Экстерьер дома. Фото: Readovka

Строительство дома стартовало в 2004 году, когда ныне покойны патриарх Алексий захотел небольшую дачу на 1,8 гектар. Но как только РПЦ возглавил Кирилл, территорию решили увеличить в 10 раз. Теперь ее площадь составляет 21 гектар с виноградниками, хозяйственным блоком и частью местного кладбища. По данным журналистов, стоимость строительства дома составила 402 млн рублей. Служебный дом для персонала и гостей — 80 млн, ограждение — 50 млн, дренажная система еще 9 млн рублей.

[ + – ] План территории дворца Кирилла. Фото: Readovka

[ + – ] Часть огражденного кладбища Фото: Readovka

Сообщается, что между дворцом Путина и патриарха есть тропа, которую местные называют "дорогой смерти". Ее охраной занимаются сотрудники Федеральной службы охраны.

Для удобства патриарха Кирилла закрыли часть санатория "Голубая даль" для детей-инвалидов ДЦП. По словам экологов, были вырублены гектары редких пицундских сосен. Роспотребнадзор установил факт перекрытия дороги, но ничего не было предпринято для изменения ситуации.

Напомним, ранее Навальный опубликовал видео с дворцом Путина в Геленджике.

Фокус разбирался, что есть в дворце Путина.