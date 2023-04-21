Священника УПЦ МП обменяли на 28 военнопленных, — СБУ

Суды, как отмечают в спецслужбе, вынесли уже семь приговоров в отношении священнослужителей, которые перешли на сторону ВС РФ. Еще 19 клириков лишили украинского гражданства.

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Украинская сторона обменяла у РФ двух священнослужителей УПЦ МП, за одного из которых удалось освободить на 28 украинских военных, находившихся в плену у противника. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью "Интерфакс-Украина", которое вышло 21 апреля.

"Хочу отметить, что враг очень ценит своих агентов в рясах — да, одного такого (священника, — ред.) мы обменяли на 28 украинских военнослужащих", — сказал глава ведомства.

По словам Малюка, контрразведывательные мероприятия касательно УПЦ (МП) были начаты еще в 2022 году. За это время открыли уголовные производства в отношении 61 священнослужителя.

Он добавил, что всего суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага.

Глава СБУ подчеркнул, что духовный сан не освобождает человека от уголовной ответственности.

"Я уже говорил раньше — наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", — сказал Малюк.

Кроме того с подачи СБУ 19 священников УПЦ МП лишили украинского гражданства.

Напомним, 21 апреля митрополит Павел пожаловался на невозможность соблюдать домашний арест. В ходе судебного заседания экс-настоятель лавры утверждал, что в его доме отсутствуют любые коммуникации, из-за чего у него якобы постоянно разряжается электронный браслет.

Также 19 апреля в Минкульте показали состояние части территории Киево-Печерской лавры. Комиссия в некоторых помещениях обнаружила пакеты с непонятными вещами, а чтобы попасть внутрь Ближних пещер, пришлось вызвать руководство Заповедника.