"Нет света": митрополит Павел пожаловался на невозможность соблюдать домашний арест

В ходе судебного заседания экс-настоятель лавры утверждал, что в его доме отсутствуют любые коммуникации, из-за чего у него якобы постоянно разряжается электронный браслет.

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Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ (МП) Павел заявил, что в доме в Воронькове Киевской области нет электроснабжения, чтобы зарядить электронное средство контроля. Об этом он заявил во время судебного заседания в Киевском апелляционном суде, сообщает Укринформ сегодня, 21 апреля.

Митрополит жалуется, что там где он живет нет не только света, но и связи.

"Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить", — сказал он.

Мало того, Павел заявляет, что никогда не был против Украины, наоборот, всегда "был верным своему государству".

"То, что мне приписывают, я никогда не был против государства и не буду. Я гражданин своего государства и остаюсь ему верным, поэтому это (домашний арест – ред.) влияет на проведение богослужения", — заявил он.

Напомним, Киевский апелляционный суд в пятницу, 21 апреля, рассмотрел апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу, бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры от УПЦ Московского патриархата и вынес новое решение по его делу — его оставят под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, Фокус ранее сообщал, что утром 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета. Изначально митрополит просил перенести судебное заседание на другой день из-за проблем со здоровьем, но суд отклонил перенесение и избрал меру пресечения.

К слову, митрополита Украинской православной церкви Павла (Петра Лебедя) неоднократно видели в дорогих авто премиум-класса. Как правило, это премиальные и недешевые Mercedes-Benz.

Ранее Фокус сообщал, что при обыске в доме митрополита Павла нашли статуэтку в виде золотой рыбы и гербы РФ.