Суд оставил митрополита УПЦ Павла под домашним арестом (фото, видео)

Защита экс-настоятеля Киево-Печерской лавры назвала эту меру пресечения одной из "самых тяжких" и ходатайствовала об ее отмене из-за проблем со здоровьем у 62-летнего подозреваемого.

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Киевский апелляционный суд в пятницу, 21 апреля, рассмотрел апелляцию на меру пресечения митрополиту Павлу, бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры от УПЦ Московского патриархата и вынес новое решение по его делу — его оставят под круглосуточным домашним арестом. Об этом сообщает "Громадське".

Напомним, бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь направлял на рассмотрение суда жалобу по избранной ему мере пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля.

Апелляционный суд под председательством судьи Татьяны Росик рассмотрел жалобу и постановил, что митрополит Павел остается под домашним арестом и обязан носить электронный браслет до 30 мая.

Сохранение избранной меры пресечения подтвердил после заседания прокурор Киевской областной прокуратуры Евгений Завистовский.

Издание передает, что адвокаты митрополита просили об отмене меры пресечения, указывая на проблемы со здоровьем, а также на то, что он не проживает в том доме, где сейчас должен находиться. Защита Петра Лебедя отмечала, что круглосуточный домашний арест является одной из самых тяжких мер, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, однако прокуроры считают избранную меру обоснованной.

Сообщается, что после оглашения решения суда, Павел Лебедь подарил всем прокурорам и судьям пасхальные яйца.

Напомним, Фокус ранее сообщал, что утром 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета. Изначально митрополит просил перенести судебное заседание на другой день из-за проблем со здоровьем, но суд отклонил перенесение и избрал меру пресечения.