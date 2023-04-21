Суд залишив митрополита УПЦ Павла під домашнім арештом (фото, відео)

Захист екс-настоятеля Києво-Печерської лаври назвав цей запобіжний захід одним з "найважчих" і клопотав про його скасування через проблеми зі здоров'ям у 62-річного підозрюваного.

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Київський апеляційний суд у п'ятницю, 21 квітня, розглянув апеляцію на запобіжний захід митрополиту Павлу, колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври від УПЦ Московського патріархату і виніс нове рішення у його справі — його залишать під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь направляв на розгляд суду скаргу щодо обраного йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту з зобов'язанням носити електронний засіб контролю.

Апеляційний суд під головуванням судді Тетяни Росик розглянув скаргу та ухвалив, що митрополит Павло залишається під домашнім арештом і буде зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.

Збереження обраного запобіжного заходу підтвердив після засідання прокурор Київської обласної прокуратури Євген Завістовський.

Видання передає, що адвокати митрополита просили скасувати запобіжний захід, вказуючи на проблеми зі здоров'ям, а також на те, що він не проживає в тому будинку, де зараз має перебувати. Захист Петра Лебедя зазначав, що цілодобовий домашній арешт є одним із найважчих запобіжних заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом, проте прокурори вважають обраний захід обґрунтованим.

Повідомляється, що після оголошення рішення суду, Павло Лебідь подарував усім прокурорам та суддям великодні яйця.

Нагадаємо, Фокус раніше повідомляв, що вранці 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета. Спочатку митрополит просив перенести судове засідання на другий день через проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив перенесення та обрав запобіжний захід.