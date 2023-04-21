"Немає світла": митрополит Павло поскаржився на неможливість дотримуватися домашнього арешту

У ході судового засідання екснастоятель Лаври стверджував, що в його будинку відсутні будь-які комунікації, через що нібито постійно розряджається електронний браслет.

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Колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ (МП) Павло заявив, що у будинку у Воронькові Київської області немає електропостачання, щоб зарядити електронний засіб контролю. Про це він заявив під час судового засідання у Київському апеляційному суді, повідомляє Укрінформ сьогодні, 21 квітня.

Митрополит скаржиться, що там, де він живе, немає не тільки світла, а й зв'язку.

"Я живу у Воронькові. Ось мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити", — сказав він.

Мало того, Павло заявляє, що ніколи не був проти України, навпаки, завжди був вірним своїй державі.

"Те, що мені приписують, я ніколи не був проти держави і не буду. Я громадянин своєї держави і залишаюся їй вірним, тому це (домашній арешт – ред.) впливає на проведення богослужіння", — заявив він.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд у п'ятницю, 21 квітня, розглянув апеляцію на запобіжний захід митрополиту Павлу, колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври від УПЦ Московського патріархату і виніс нове рішення у його справі — його залишать під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, Фокус раніше повідомляв, що вранці 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета. Спочатку митрополит просив перенести судове засідання на другий день через проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив перенесення та обрав запобіжний захід.

До речі, митрополита Української православної церкви Павла (Петра Лебедя) неодноразово бачили у дорогих авто преміумкласу. Як правило, це преміальні та недешеві Mercedes-Benz.

Раніше Фокус повідомляв, що під час обшуку в будинку митрополита Павла знайшли статуетку у вигляді золотої риби та герби РФ.