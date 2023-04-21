Священника УПЦ МП обміняли на 28 військовополонених, — СБУ

Суди, як зазначають у спецслужбі, вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів, які перейшли на бік ЗС РФ. Ще 19 кліриків позбавили українського громадянства.

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Українська сторона обміняла у РФ двох священнослужителів УПЦ МП, за одного з яких вдалося звільнити 28 українських військових, які перебували у полоні у противника. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", яке вийшло 21 квітня.

"Хочу зазначити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах — так, одного такого (священника, — ред.) ми обміняли на 28 українських військовослужбовців", — сказав керівник відомства.

За словами Малюка, контррозвідувальні заходи щодо УПЦ (МП) було розпочато ще 2022 року. За цей час відкрили кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя.

Він додав, що всього суди вже винесли сім вироків щодо окремих кліриків, які стали на бік ворога.

Глава СБУ наголосив, що духовний сан не звільняє людину від кримінальної відповідальності.

"Я вже говорив раніше — наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, незважаючи на церковний сан", — сказав Малюк.

Крім того, з подачі СБУ 19 священників УПЦ МП позбавили українського громадянства.

Нагадаємо, 21 квітня митрополит Павло поскаржився на неможливість дотримуватися домашнього арешту. У ході судового засідання екс-настоятель лаври стверджував, що в його будинку відсутні будь-які комунікації, через що у нього нібито постійно розряджається електронний браслет.

Також 19 квітня у Мінкульті показали стан частини території Києво-Печерської лаври. Комісія в деяких приміщеннях виявила пакети з незрозумілими речами, а щоб потрапити всередину Ближніх печер довелося викликати керівництво Заповідника.