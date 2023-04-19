"Двері були зачинені": у Мінкульті показали стан частини території Києво-Печерської лаври (фото)

Комісія у деяких приміщеннях виявила пакети з незрозумілими речами, а для того, щоб потрапити всередину Ближніх печер, довелося викликати керівництво Заповідника.

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У Києво-Печерській лаврі продовжує працювати комісія Міністерства культури та інформаційної політики та фіксувати стан будівель та майна, яке тривалий час орендувала у Заповідника УПЦ МП. Цього разу оглядали Ближні печери. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

За його словами, члени комісії оглянули 3 пам’ятки (2 національного, 1 місцевого значення), а саме — майно корпусу 37, 37-а, 38 – галереї до Ближніх печер, Дзвіниці на Ближніх печерах, Вхід до Галереї Ближніх печер.

Олександр Ткаченко зазначив, що двері до об'єктів, які мали оглядати були для комісії зачинені, тож на місце викликали керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яке й забезпечило доступ до приміщень членам комісії.

"Вказані об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Стан об'єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано", — прокоментував міністр культури.

Нагадаємо, що уряд визнав розпорядження Кабміну України від 11 липня 2013 р. про безоплатну передачу будівель та майна Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у користування Українській православній церкві таким. що втратив чинність. УПЦ МП зобов'язали залишити територію Києво-Печерської лаври.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Києво-Печерська лавра є власністю держави. Її потрібно звільнити відповідно до нормативно-правових документів.