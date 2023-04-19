"Дверь была закрыта": в Минкульте показали состояние части территории Киево-Печерской лавры (фото)

Комиссия в некоторых помещениях обнаружила пакеты с непонятными вещами, а чтобы попасть внутрь Ближних пещер, пришлось вызвать руководство Заповедника.

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В Киево-Печерской лавре продолжает работать комиссия Министерства культуры и информационной политики и фиксировать состояние зданий и имущества, долгое время арендовавшего у Заповедника УПЦ МП. В этот раз осматривали Ближние пещеры. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, члены комиссии осмотрели 3 памятника (2 национального, 1 местного значения), а именно — имущество корпуса 37, 37-а, 38 — галереи в Ближние пещеры, Колокольни на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер.

Александр Ткаченко отметил, что двери к объектам, которые должны были осматривать, были для комиссии закрыты, поэтому на место вызвали руководство Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которое и обеспечило доступ к помещениям членам комиссии.

"Указанные объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими достопримечательности национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаков применения арендатором противопожарных меры не зафиксированы", — прокомментировал министр культуры.

Напомним, что правительство признало распоряжение Кабмина Украины от 11 июля 2013 г. о безвозмездной передаче зданий и имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в пользование Украинской православной церкви таким. утративший силу. УПЦ МП обязали покинуть территорию Киево-Печерской Лавры.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киево-Печерская лавра является собственностью государства. Ее нужно уволить в соответствии с нормативно-правовыми документами.