Украине нужна новая модель: роль государства в экономике будет кардинально уменьшена, — Шмыгаль (видео)

По словам премьера, будет проведена радикальная дерегуляция, оцифрованы все услуги и сервисы для бизнеса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Правительства 30 июня заявил, что Украина нуждается в новой экономической модели. Ведущими в ней будут частный капитал и предприниматели, сообщает Правительственный портал.

"В свою очередь, роль государства в экономике будет кардинально уменьшена. Будет продолжена приватизация и завершена реформа корпоративного управления, проведена радикальная дерегуляция, оцифрованы все услуги и сервисы для бизнеса", — отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль назвал четыре ключевых элемента экономической философии:

Первое — это принцип, что Украина делает ставку на переработку. Не экспорт сырья, а экспорт готовой продукции. Включение Украины в европейские и глобальные цепи производства.

Второе — это новые честные отношения между государством и обществом.

"Все услуги для людей и бизнеса онлайн. Компактный государственный аппарат. Создание Центра Правительства. В социальной сфере — это пенсионная реформа, которая должна предусматривать создание накопительной пенсионной системы. Это новый социальный договор. Формируем собственную способность человека вместо зависимости от государства. Социальные услуги и выплаты должны быть максимально адресными", — подчеркнул Премьер-министр.

Третье — новая модель образования и науки. Комплексные наработки от Минцифры и МОН, по словам главы Правительства, уже почти завершены и скоро будут представлены.

"Также в Верховную Раду уже подан президентский законопроект об английском языке как языке международного общения. Английский язык станет обязательным во всей системе образования. Государство будет оплачивать курсы изучения английского языка через программу еПоддержка. Будем делать все, чтобы каждый украинец имел возможность разговаривать на английском", — сказал Денис Шмыгаль.

Четвертое — это развитие всех украинских территорий: "Это восстановление Украины по принципу "лучше, чем было". Реформа децентрализации продолжается. Каждая громада будет иметь свой план восстановления и развития с учетом новых реалий".

Заседание Правительства 30 июня 2023 года

17 июня Фокус писал о том, что Кабмин готовит законопроект о новом статусе английского языка. По словам главы Кабинета министров, изучение английского языка для украинцев должно стать более доступным, поскольку открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда и высшей зарплате.

Ранее, 16 июня, сообщалось о том, что в Кабмине анонсировали денежную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Известно, что каждому пострадавшему из-за подтопления гражданину Украины будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тысяч гривен.