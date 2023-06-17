Кабмин готовит законопроект о новом статусе английского языка, – Шмыгаль

По словам главы Кабинета министров, изучение английского языка для украинцев должно стать более доступным, поскольку открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда и более высокой зарплате.

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Правительство Украины готовит законопроект, который закрепит статус английского языка в качестве языка международного общения. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Провели совещание по этому вопросу с участием Минцифры и Минкульта. Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский язык международного общения. В то же время нарабатываются решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих", – говорится в публикации.

Шмыгаль отметил, что Украина параллельно с интеграцией в ЕС усиливает сотрудничество с международным сообществом. Эти процессы увеличивают потребность в людях со знанием английского языка, поэтому его изучение должно стать более доступным для украинцев.

По мнению главы правительства, после победы над российскими оккупантами начнется масштабное восстановление нашей страны, в котором будут участвовать иностранные компании и инвесторы. Они также будут создавать рабочие места.

"Английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, более высокой заработной плате. Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера", – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, в марте уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень оштрафовал одесскую кассиршу торговой сети EVA за то, что та перешла с клиентом на русский язык по его просьбе. Сумма штрафа составила 3400 грн.

В январе на 40 сессии Академической конференции Киево-Могилянской академии были утверждены новые правила внутреннего распорядка НаУКМА, согласно которым использовать русский язык на территории учебного заведения запрещено.