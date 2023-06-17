Кабмін готує законопроєкт про новий статус англійської мови, – Шмигаль

За словами глави Кабінету міністрів, вивчення англійської мови для українців має стати доступнішим, оскільки відкриває широкий доступ до знань, ринку праці та вищої зарплати.

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Уряд України готує законопроєкт, який закріпить статус англійської мови як мови міжнародного спілкування. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram.

"Провели нараду з цього питання за участю Мінцифри та Мінкульту. Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Водночас напрацьовуються рішення, які зроблять вивчення англійської більш доступною для всіх бажаючих", — йдеться у публікації.

Шмигаль зазначив, що Україна паралельно з інтеграцією до ЄС посилює співпрацю з міжнародною спільнотою. Ці процеси збільшують потребу в людях зі знанням англійської мови, тому її вивчення має стати доступнішим для українців.

На думку глави уряду, після перемоги над російськими окупантами розпочнеться масштабне відновлення нашої країни, в якому братимуть участь іноземні компанії та інвестори. Вони також створюватимуть робочі місця.

"Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе утвердженню України як регіонального лідера", — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, у березні уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оштрафував одеську касирку торгової мережі EVA за те, що та перейшла з клієнтом на російську мову на його прохання. Сума штрафу становила 3400 грн.

У січні на 40 сесії Академічної конференції Києво-Могилянської академії було затверджено нові правила внутрішнього розпорядку НаУКМА, згідно з якими заборонено використовувати російську мову на території навчального закладу.