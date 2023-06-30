Государство оплатит украинцам курсы английского языка, — Шмыгаль (видео)

В планах правительства включить английский язык будет в обязательную программу образования на всех уровнях, начиная с детских садов и заканчивая университетами.

В перспективе государство планирует оплачивать курсы изучения английского языка для украинцев посредством программы єПідтримка. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об этом на заседании правительства в пятницу, 30 июня.

Законопроект, представленный в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским, направлен на установление английского языка в качестве международного языка общения в Украине и стимулирование его изучения среди граждан. Предполагается, что английский язык станет обязательным в образовательной системе на всех уровнях, начиная с детских садов и до университетов.

"Государство будет оплачивать курсы изучения английского языка посредством пограмы єПідтримка. Будем делать все, чтобы каждый украинец имел возможность разговаривать по-английски", — подчеркнул Шмыгаль.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров дополнил, что каждый украинец получит возможность бесплатно повысить свой уровень владения английским языком. Государство будет финансировать специальные курсы и привлекать англоязычных волонтеров для работы в школах и проведения разговорных клубов. Кроме того, запланирован запуск отдельного портала с бесплатными уроками и курсами. Целью является обеспечение того, чтобы каждый украинец мог свободно общаться на английском языке.

Помимо этого, предусматривается внесение изменений в государственную службу: все чиновники обязаны будут владеть английским языком. Также планируется трансляция англоязычных фильмов и телепрограмм на языке оригинала, а информация о транспорте будет дублироваться на английском. При обращении иностранцев в справочные службы на вокзалах, аэропортах, речных портах и т.д. будет предоставляться ответ на английском языке.

"Владение английским языком напрямую связано с уровнем конкурентоспособности и зарплатой на рынке труда для каждого гражданина. Продолжаем создавать революционные проекты и принимать законы для развития человеческого капитала", — отметил Федоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский в 28 июня подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении английского языка в Украине. Документ предполагает, что английский стает языком международного общения в Украине.

Напомним также, Минкульт обещал присвоить английскому языку в Украине статус языка международного общения еще в августе прошлого года. Проект закона разрабатывали Минюст, Минцифры Минобразования и МИД.