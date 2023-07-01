В Украине отменили карантин по COVID-19: что меняется (инфографика)

Речь идет о масках, соблюдении дистанции и введении карантина в отдельных городах или областях во время вспышек заболевания.

Карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса в Украине завершен. COVID-19 отныне будет частью случаев гриппа и ОРВИ, которые регистрируются ежегодно в осенне-зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Карантин, вызванный COVID-19, действовал по всей Украине до 30 июня 2023 года (в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25.04.2023 г. № 383).

"Базовые противоэпидемические и профилактические нормы будут продолжать действовать, даже в случае отмены общенационального карантина. Это и масочный режим, и дистанция в общественных местах. Такие нормы призваны предоставить общее понимание и перечень действий предпринимателям, владельцам заведений, руководителям учреждений, которые необходимо применять, чтобы минимизировать риск вспышки или инфицирования на рабочих местах или в местах общего пользования. Подавляющее большинство таких норм будет носить рекомендательный характер", — отметил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

После отмены карантина COVID-19 перенесут из чрезвычайной в постоянную проблему здравоохранения, а реагирование на него будет происходить так же, как и при других ОРВИ. Кроме этого в регионах будут устанавливаться "эпидемические пороги" и вводиться соответствующие противоэпидемические мероприятия.

Прививки против коронавируса останутся бесплатными и доступными.

Карта Центра общественного здоровья Минздрава Украины

С начала пандемии коронавируса в Украине на COVID-19:

зафиксировано подтвержденных случаев 5 014 929;

летальных случаев 108 605 человек;

выздоровели — 4 880 987 человек.

Больше всего случаев инфицирования было в г. Киев (408 302) и в Одесской области (331 929). Среди "лидеров" также Днепропетровская область (319 171), Львовская (307 547) и Харьковская (307 426). Меньше всего — в Кировоградской (47 284).

Напомним, что с 1 июля в Украине не только отменят карантин из-за коронавируса, но и проведут индексацию пенсий и вернут довоенные ставки налогов. Также могут пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Ранее сообщалось, что в США в Штате Флорида объявили карантин, чтобы уничтожить инвазивную гигантскую африканскую улитку эскарго, которая переносит паразитов.