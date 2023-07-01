Языковой скандал в Харькове: таксист-любитель РФ заявил, что "Украины не существует" (видео)

Конфликт начался с включения русской музыки в салоне автомобиля. Девушка объяснила 50-летнему мужчине, что деньги на производство ракет Москва берет из налогов, которые платят российские артисты.

В Харькове произошел языковой скандал — пассажирка доказывала таксисту, что не стоит говорить на русском языке. Харьковчанка показала 29 июня видео словесной перепалки в Instagram.

Девушка заказала такси в службе Bolt, в салоне автомобиля водитель включил русскую музыку. Тогда она попросила выключить ее. Мужчина перешел на украинский язык и поинтересовался, сколько ей лет.

"Вы понимаете, где живете? Харьков — русскоязычный город. Тут все говорят на русском языке, независимо от того, агрессор-не агрессор", — обозначил свою позицию 50-летний таксист.

Девушка в ответ привела логическую цепочку: российские певцы получают деньги за музыку, платят налоги, а в Москве из бюджета берут средства на производство ракет. После этого ВС РФ наносят массированные удары по Украине.

"Эти люди ничего не сказали о войне и как давали концерты в России, так и продолжают это делать… Российская музыка — это музыка агрессора", — ответила она.

Музыка не может быть вне политики, утверждала пассажирка, но водитель с ней не согласился. Мужчина обрушился с критикой и оскорблениями на действующую власть и заявил, что такой страны как Украина вообще нет.

"Страны Украины не существует. Это страна 404, ее нет. Ее разорвали, продали, какое-то непонятное государство", — поделился мнением таксист.

После этого он посоветовал девушке ехать на "западенщину, где говорят на задр***й мове". Диалог закончился просьбой девушки выйти из машины.

Языковой скандал в Харькове: реакция компании Bolt

Cкандал с таксистом в Харькове привлек внимание компании. В службе такси заявили "24 каналу", что водителя навсегда отстранили от работы с сервисом. Поведение мужчины противоречит правилам компании и является недопустимым, заявило руководство.

"Спасибо, что обратили наше внимание на этот инцидент. Против водителя были приняты все необходимые меры. Он был отстранен от пользования нашим сервисом", — заявили специалисты.

Служба регулярно информирует водителей об ограничении использования музыки без согласия пассажиров. Компания запрещает проигрывать в салоне авто треки любых российских исполнителей, говорится в ответе.

Нацполиция, СБУ и языковой омбудсмен не комментировали ситуацию на момент публикации материала.

Напомним, что в полтавском караоке-баре "Шаляпин" недавно исполняли российские песни. Одному из посетителей пришлась по душе песня группы Ленинград — "Москва".

А в Одессе в июне женщины напали на уличных музыкантов из-за того, что они исполняли песни на украинском языке.