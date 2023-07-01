"Игнорируют великие истины украинской Конституции": в УПЦ МП заявили, что не уйдут с Лавры

В юридическом отделе УПЦ МП заявили, что требования Национального заповедника не соответствуют украинскому законодательству, и на сегодня не существует никаких предпосылок опечатывать корпуса.

УПЦ МП не будет покидать помещение Киево-Печерской лавры до решения суда, несмотря на требование Минкульта и Нацзаповедника Киево-Печерская лавра к монахам УПЦ освободить помещение монастыря до вторника, 4 июля. Об этом говорится в комментарии "Стране", который предоставили изданию в УПЦ МП.

"Заповедник прислал монахам очередное письмо, текст которого не имеет ничего общего с украинским законодательством. Монастырь не может себе позволить вести себя так же, и игнорировать великие истины украинской Конституции. На сегодня не существует никаких предпосылок опечатывать корпуса, в которых живут монахи. Как известно, в суде сейчас рассматриваются претензии сторон относительно одностороннего расторжения договора о лаврских домах. Любому образованному человеку понятно, что до окончания рассмотрения этой проблемы в суде никаких выселений и опечатываний не может быть", — сказал митрополит Климент — председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

В юридическом отделе УПЦ МП также называют незаконными требования Национального заповедника, поскольку судебного решения на данный момент еще нет, и призвали заповедник дождаться решения суда.

"Соответственно, Заповедник не имеет никаких законных оснований для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно и его следует рассматривать как самоуправство", — говорится в заявлении.

Напомним, что в Минкульте и Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра требуют от монахов УПЦ МП оставить корпус лавры до 4 июля. Комиссия по приему-передаче государственного имущества уже закончила свою работу и составила соответствующий акт, который передала администрации монастыря.

Ранее сообщалось, что 30 марта стало известно, что договор аренды УПЦ МП Киево-Печерской лавры был расторгнут в одностороннем порядке. Из-за этого монахов монастыря предупредили о выселении. УПЦ МП подала в суд.