На пляжах Одессы обнаружили холерообразные бактерии: что известно

Бактериологи объясняют, что холеру такие возбудители вызвать не могут. Однако они провоцируют у взрослых и детей острые кишечные инфекции.

На нескольких одесских пляжах специалисты лабораторий обнаружили холерообразные бактерии. Об этом сообщила ТСН в воскресенье, 2 июля.

Экологи объясняют, что холеру эти вибрионы вызвать неспособны. Однако попав в организм человека, они становятся возбудителями острых кишечных расстройств.

Отметим, что впервые об этом возбудителе заболеваний в Одессе стало известно еще 19 июня. Тогда отобранные в Черном море пробы воды показали пониженную соленость и наличие холерообразных вибрионов.

Через несколько дней, 21 июня, специалисты снова отобрали пробы воды и изучили их в лаборатории. В них снова обнаружили возбудителя кишечных болезней.

Где в Одессе опасно купаться

По информации Одесской городской администрации, опасную инфекцию обнаружили на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана и на пляже в районе 16-й станции Большого Фонтана. В пробах этой воды были обнаружены холерообразные бактерии.

А вот купаться на пляжах "Ланжерон", "Аркадия" и "Лузановка" нельзя из-за выявленных вибрионов палочковидной бактерии Aeromonas. У человека она может вызвать гастроэнтерит, который встречается чаще всего у маленьких детей и людей, имеющих ослабленную иммунную систему. Гастроэнтерит может проявляться в двух формах. Первая форма заболевания сходна с симптомами холеры: человека мучает диарея. Второй вид вызывает стул, наполненный кровью и слизью. Человек может болеть в течение нескольких недель.

Зараженная вода на пляжах Черного моря: какие меры предосторожности нужно соблюдать

Одесситов и гостей города уже призвали не купаться, а также не употреблять выловленную в море рыбу. В частности в Одессе уже зарегистрированы случаи, когда опасные инфекции обнаружили даже в мидиях.

Также с осторожностью нужно загорать на пляжах: экологи предупреждают, что лежать на песке, который еще несколько недель назад был покрыт илом, нанесенным из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, может быть опасно.

Напомним, 15 июня украинцам показали, как выглядит Черное море возле Одессы. Черное море в районе Одессы продолжает страдать от последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС. Вода уже изменил свой цвет, а на пляжи прибоем начало выносить габаритный мусор.

Кроме того 14 июня украинцам объяснили, откроется ли курортный сезон в Одессе. Директор Украинского национального центра экологии моря предупредил, что токсические вещества будут продолжать накапливаться на морском дне еще не один год. А в полной мере оценить масштабы катастрофы, с которой столкнулось Черное море из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, можно будет уже во время осенних штормов.