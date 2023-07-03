Дожди, грозы и жара: синоптики обещают осадки и потепление на этой неделе (видео)

В Укргидрометцентре заявили, что с 4 по 7 июля ожидается поле повышенного давления, а также небольшое повышение температуры и осадки.

На этой неделе в Украине будет много небольших дождей и гроз. Кроме того, температура воздуха повысится в разных регионах от 3 до 5 градусов по Цельсию. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре.

Сообщается, что завтра, 4 июля, в стране кратковременные дожди и грозы ожидаются в западных областях Украины. В остальных регионах – преимущественно без осадков. Температура в среднем ночью будет 13-18 °, на юге страны достигнет 22 °. А днем в среднем по стране будет от 26 до 31°, но в западных областях Украины прогнозируется от 22 до 27°.

В прогнозе говорится, что 5-6 июля в западных, северных и большинстве центральных областей Украины планируются кратковременные дожди с грозами. Однако на остальной территории страны без осадков. Также в среднем температура в стране повысится на 3-5 градусов. Ветер ожидается северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В пятницу 7 июля в Украине будут кратковременные дожди и грозы. Только в юго-восточных регионах преимущественно без осадков.

"Температура в южной и восточной части ночью 20-25 °, днем 31-36 °; в западных областях ночью 12-18°, днем 20-26°; на остальной территории ночью 16-22°, днем 26-32°", — сказано в сообщении.

Также в Укргидрометцентре прогнозируют на этой неделе поле повышенного давления.

Прогноз погоды на 4-7 июля

Напомним, что 3 июля сообщалось, что ученые обнаружили, что изменения климата буквально уменьшают человеческий мозг. Исследователи предполагают, что человеческий мозг неожиданным образом реагирует на стресс окружающей среды.