На Киевщине умер 2-месячный мальчик: матерью малыша занялись правоохранители

Когда ребенок простудился, мать не обратилась к врачу, чтобы тот назначил лечение и оказал медицинскую помощь. Из-за этого мальчик умер.

На Киевщине умер 2-месячный мальчик, который болел ОРВИ. Это произошло из-за того, что мать младенца его не лечила. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком 32-летняя женщина может оказаться в тюрьме.

Следствие установило, что женщина неподобающе ухаживала за своим двухмесячным сыном, который от рождения имел заболевания и нуждался в особом уходе. Когда у ребенка появились признаки простуды, мать к врачу не обращалась, в результате чего малыш умер.

"Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила от острой респираторной вирусной инфекции", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что на Сумщине 40-летняя женщина подозревается в убийстве двух своих новорожденных детей. Женщина родила двойняшек и оставила их в сарае. Дети умерли, а их тела начали таскать по селу собаки.

Ранее сообщалось, что в Польше с крыши дома сняли 4-летнюю девочку из Украины. Мать ребенка — 41-летняя гражданка Украины находилась дома в состоянии сильного алкогольного опьянения.