Тела носили по селу собаки: в Сумской области женщина убила двоих новорожденных детей

40-летняя женщина находилась за границей и там забеременела. Дома решила скрыть беременность от мужа, а от детей избавилась.

Related video

В Сумской области 40-летняя женщина подозревается в убийстве двух своих новорожденных. Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Прокуратура и Нацполиция проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства матерью своих детей (ст. 117 УК Украины).

Отмечается, что в селе Терешковка в Сумской области местный житель обнаружил тело новорожденного ребенка. Его ему во двор принесли собаки. Он сразу сообщил об этом полиции.

Прибывшие на место вызова правоохранители обследовали территорию и на одной из улиц обнаружили еще одно изуродованное собаками тельце младенца.

В ходе следствия правоохранители установили, что 8 июня 2023 40-летняя местная жительница на территории собственного домохозяйства родила двойню. Детей она накрыла досками и бросила. Впоследствии тела новорожденных изуродовали собаки и вытащили на улицу, где их уже обнаружили жители села.

Женщина объяснила, что забеременела, находясь за границей. Когда вернулась домой, свое состояние от родных, в частности, от мужа скрыла.

В настоящее время женщина находится в реанимации. Решается вопрос о вручении ей сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что на границе с Польшей польский пограничник спас 1-летнего малыша из Украины, внезапно переставшего дышать.

Ранее сообщалось, что бригада медиков из Закарпатья приняла третьи роды 16-летней роженицы в автомобиле скорой помощи. Младенец, родившись, не дышал, поэтому медики провели реанимационные мероприятия и вернули его к жизни.