Тіла носили по селу собаки: на Сумщині жінка вбила двох новонароджених дітей

40-річна жінка перебувала за кордоном і там завагітніла. Вдома вирішила приховати вагітність від чоловіка, а дітей позбулася.

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У Сумській області 40-річна жінка підозрюється у вбивстві двох своїх новонароджених дітей. Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Прокуратура та Нацполіція проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства матірʼю своїх новонароджених дітей (ст. 117 КК України).

Зазначається, що селі Терешківка на Сумщині місцевий житель виявив тіло новонародженої дитини. Його йому у двір принесли собаки. Він одразу повідомив про це до поліції.

Прибулі на місце виклику правоохоронці обстежили територію і на одній з вулиць виявили ще одне понівечене собаками тільце немовляти.

Під час слідства правоохоронці встановили, що 8 червня 2023 року 40-річна місцева жителька на території власного домогосподарства народила двійню. Дітей вона накрила дошками та покинула. Згодом тіла новонароджених понівечили собаки і витягли на вулицю, де їх вже виявили мешканці села.

Жінка пояснила, що завагітніла, перебуваючи за кордоном. Коли повернулася додому, свій стан від рідних, зокрема, від чоловіка приховала.

Зараз жінка перебуває в реанімації. Вирішується питання щодо вручення їй повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на кордоні з Польщею польський прикордонник врятував 1-річного малюка з України, який раптом перестав дихати.

Раніше повідомлялося, що бригада медиків із Закарпаття прийняла треті пологи 16-річної породіллі в автомобілі "швидкої допомоги". Немовля, народившись, не дихало, тож медики провели реанімаційні заходи і повернули його до життя.