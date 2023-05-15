"Було непритомним і не дихало": прикордонник з Польщі розповів, як врятував життя немовляти з України

Під час перетину польського кордону 1-річному хлопчику з України стало зле, він раптом знепритомнів і перестав подавати ознаки життя. Реанімував малюка молодий польський прикордонник Матеуш Кондрат.

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На початку травня українка Оксана Черниш перетинала кордон України із Польщею разом зі своїми двома синами — 10-річним Даніелем та 1-річним Максимом. В автобусі у немовляти піднялася температура, а коли автобус стояв на польсько-українському кордоні, у хлопчика почалися судоми. Дитина знепритомніла і перестала дихати. Життя малюка врятував прикордонник, сержант Матеуш Кондрат. Про історію порятунку маленького українця розповідає видання "Нова Польща".

Відео, на якому польський прикордонник реанімує маленького Максима, подивилися мільйони українців. Сам чоловік не вважає себе героєм, оскільки вважає, що на його місці так зробив би кожен.

"В такі моменти не думаєш про емоції. Ситуація була дуже динамічна. Емоції відчув за якийсь час, після того, що сталося. Я почувався винятково, бо усвідомлював, що врятував чиєсь життя. На щастя, все закінчилося добре", — розповідає Матеуш.

Прикордонник згадує, що під час чергування почув жіночі крики про допомогу — кричали українська прикордонниця і мати з дитиною.

"Ми не знали, що сталося з хлопчиком. Дитина була непритомна, не дихала. Я оцінив ситуацію і вжив потрібних заходів: перевернув дитину, почав стукати по спині", — розповідає прикордонник.

Відео, на якому прикордонник рятує життя немовляти облетіло соцмережі і набрало понад 5 млн переглядів, а під публікацією люди залишили понад 5 тисяч коментарів.

"Зіркою я точно не почуваюся, це гучне слово. Вважаю, що кожен працівник Прикордонної служби, кожен мешканець Польщі зробив би так само. На щастя, дитину вдалося врятувати — це найважливіше", — каже чоловік.

За словами Матеуша Кондрата, за роки його роботи у Прикордонній службі, подібних ситуацій у його житті раніше не було.

Під дописом про порятунок дитини залишила коментар мама врятованого хлопчика — Оксана Черниш із Луцька. Вона подякувала працівнику Прикордонної служби за порятунок її сина.

"Я щиро дякую з усього серця за порятунок моєї дитини! В той момент я дуже сильно розгубилась, хоч і знала, що потрібно робити. Але що тоді відбувалось у мене всередині — неможливо описати словами. Дякувати Богу та нашому рятівнику — все обійшлось. Великий вам уклін, ви неймовірна людина, яка подарувала нашій родині нове життя. Дякую всім, хто допоміг, це був урок на все моє життя", — написала вона.

Нагадаємо, що у Польщі офіцер прикордонної застави в Грубешові врятував життя 1-річного немовляти з України. Драматичні моменти відбулися на автомобільному прикордонному переході в Зосині.

Раніше повідомлялося. що у Бахмуті буханка білого хліба врятувала життя українського захисника. Куля пройшла крізь авто і рюкзак і застрягла в всередині буханки.