"Реєстрацію перервав крик": польський прикордонник врятував українське немовля (відео)

Українка мала перетнути кордон автобусом зі своїм однорічним сином. Коли мати помітила, що дитина перестала дихати та почала синіти, вона побігла за допомогою. Польський офіцер врятував життя, провівши реанімаційні дії посеред митниці.

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Офіцер Надбужанського прикордонного загону Польщі врятував життя української дитини на митниці. Про це 5 травня повідомила пресслужба Штабу прикордонної служби країни.

"Офіцер прикордонної застави в Грубешові врятував життя однорічної дитини з України. Драматичні моменти відбулися на автомобільному прикордонному переході у Зосині", — написала пресслужба.

Прикордонники розповіли, що інцидент стався вночі 3 травня. Пасажирка українського автобуса помітила, що її син почав синіти та не дихає. Жінка побігла у павільйон митниці з немовлям на руках, де до неї вийшла польська офіцерка. Вони разом побігли до зони реєстрації.

"У павільйон для інструктажу через контрольне вікно надіслали інформацію про відсутність ознак життя хлопчика. Сержант Матеуш Кондрат, який в цей час займався оформленням на в’їзд до Польщі, негайно вийшов і забрав дитину у матері, що тремтіла. Поклав дитину на ліву руку, на животик. Потім кілька разів вдарив його кулаком у спину. Після реанімаційних заходів хлопець прийшов до тями", — передали у штабі.

У повідомленні пресслужби йдеться, що прикордонники викликали на місце офіцера з дефібрилятором та рятувальників, пізніше приїхала "швидка" та відвезла дитину до лікарні в місті Грубешів.

"На допомогу прибігли й прикордонники, які чергували на прилеглих смугах руху. (…) Зберігаючи холоднокровність перед лицем небезпеки, офіцер врятував те, що було неоціненним – життя юнака", — підкреслили у польській службі.

Відео порятунку української дитини на польській митниці

Нагадаємо, 2 травня Прикордонна служба Польщі затримала під час спроби перетнути кордон громадянина Франції. Чоловік протаранив шлагбаум на митниці. Він пояснив свої дії необхідністю потрапити у РФ.

Нещодавно, 4 травня, польський парламент ухвалив рішення атакувати та топити іноземні судна, які можуть загрожувати газопроводу Baltic Pipe. Однак перед радикальними діями військовим необхідно буде отримати від НАТО точні дані про загрозу.