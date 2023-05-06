"Регистрацию прервал крик": польский пограничник спас украинского младенца (видео)

Украинка должна была пересечь границу автобусом со своим годовалым сыном. Когда мать заметила, что ребенок перестал дышать и начал синеть, она побежала за помощью. Польский офицер спас жизнь, проведя реанимационные действия посреди таможни.

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Офицер Надбужанского пограничного отряда Польши спас жизнь украинского ребенка на таможне. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Штаба пограничной службы страны.

"Офицер пограничной заставы в Хрубешуве спас жизнь годовалого ребенка из Украины. Драматические моменты произошли на автомобильном пограничном переходе в Зосине", — написала пресс-служба.

Пограничники рассказали, что инцидент произошел ночью 3 мая. Пассажирка украинского автобуса заметила, что ее сын начал синеть и не дышит. Женщина побежала в павильон таможни с младенцем на руках, где к ней вышел польский офицер. Они вместе побежали в зону регистрации.

"В павильон для инструктажа через контрольное окно направили информацию об отсутствии признаков жизни мальчика. Сержант Матеуш Кондрат, который в это время занимался оформлением на въезд в Польшу, немедленно вышел и забрал ребенка у дрожавшей матери. Положил ребенка на левую руку, на животик. Затем несколько раз ударил его кулаком в спину. После реанимационных мероприятий парень пришел в себя", — передали в штабе.

В сообщении пресс-службы говорится, что пограничники вызвали на место офицера с дефибриллятором и спасателей, позже приехала "скорая" и отвезла ребенка в больницу в городе Хрубешув.

"На помощь прибежали и пограничники, дежурившие на близлежащих полосах движения. (…) Сохраняя хладнокровие перед лицом опасности, офицер спас то, что было бесценным — жизнь юноши", — подчеркнули в польской службе.

Видео спасения украинского ребенка на польской таможне

Напомним, 2 мая Пограничная служба Польши задержала при попытке пересечь границу гражданина Франции. Мужчина протаранил шлагбаум на таможне. Он объяснил свои действия необходимостью попасть в РФ.

Недавно, 4 мая, польский парламент принял решение атаковать и топить иностранные суда, которые могут угрожать газопроводу Baltic Pipe. Однако перед радикальными действиями военным необходимо получить от НАТО точные данные об угрозе.