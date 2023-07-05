Подарок от бога: у защитника "Азовстали" Паламара "Калины" родилась дочь

Девочку назвали Квитослава. В семье Антонины и Святослава Паламар это уже второй ребенок.

На днях в семье защитника "Азовстали" с позывным "Калина" Святослава Паламара и его супруги Антонины произошло радостное событие — родилась дочка Квитослава. Замкомандира "Азова" поспешили поздравить на страницы Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram.

"Ассоциация семей защитников "Азовстали" поздравляет счастливых родителей с пополнением в семье и верит, что Калина очень скоро вернется в Украину и сможет встретиться со своей семьей", — написали в публикации.

В комментарии тернопольскому телеканалу ІНТБ Антонина Паламар сообщила, что девочка родилась 2 июля в Тернополе. Супруга Святослава добавила, что когда узнала о беременности, поняла, что это настоящий "подарок бога".

Как известно, "Калина" находится в Турции после договоренности Украины с Россией об обмене военнопленными. По словам супруги защитника, у нее есть возможность периодически переписываться с мужем. Когда Калина узнал о рождении дочери, "он был очень счастливым", — добавила Антонина и нежно назвала новорожденную девочку "наша Квиточка".

Святослав познакомился со своей супругой во Львове в студенческие годы. У пары есть старший сын Лукьян, он родился в 2016 году в Мариуполе.

Напомним, Паламар с 2014 года защищал Украину от российских оккупантов в составе полка "Азов". Он принимал участие в боях за Широкино, а также Светлодарск. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Калина" защищал Мариуполь. В мае он попал в плен вместе с другими защитниками "Азовстали".

Как писал ранее Фокус, 21 сентября Украина вернула домой 200 украинских героев в обмен на политика Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене. Процесс проходил в несколько этапов. Всего удалось вернуть 215 человек. Тогда же договорились об освобождении пятерых героев "Азовстали", среди которых Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко и Денис Шлег. Командиров мариупольского гарнизона обменяли в Анкаре и, согласно договоренностям, они будут оставаться в Турции до окончания войны.

Фокус также писал, что мама Святослава Паламара считает пребывание командиров полка "Азов" на территории Турции "пленом", так как герои находятся под охраной и не имеют возможности свободно передвигаться.