Долина Альпак и звезды ТикТока от 92-й бригады: как сейчас живет Фельдман Экопарк

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Харьковщина страдала от постоянных обстрелов. Не повезло и животным из Фельдман Экопарка, территория которого сейчас разрушена почти полностью. Корреспондент Фокуса побывала на месте и узнала, как функционирует экопарк сейчас.

Фельдман Экопарк вынужденно прекратил свою работу в прошлом году из-за российских обстрелов и полного разрушения территории. В этом году, 1 июня, открылась первая локация экопарка — Долина Альпак с реабилитационным центром. Эта территория расположена отдельно от основной площади и значительно меньше, поэтому ее было легче разминировать и привести в порядок. Среди посетителей много детей, которые с восторгом пытаются покормить животных. У взрослых восторг от того, как жители экопарка берут еду из рук, — не меньший.

Мальчик кормит животных Фото: Милана Гашимова / Фокус Девочка кормит животных Фото: Милана Гашимова / Фокус Кормление альпаки Фото: Милана Гашимова / Фокус Кормление альпаки Фото: Милана Гашимова / Фокус Кормление страуса Фото: Милана Гашимова / Фокус

Общая территория экопарка — 140 га. Сейчас функционирует только 3 га — уже упомянутая Долина Альпак, — что составляет всего чуть больше, чем 2% от всей площади.

"Там все — "в мясо". Ужасная картина", — вспоминает свое посещение территории после обстрелов одна из работниц экопарка. В основной части экопарка до сих пор происходит разминирование. Где безопасно — проводят восстановительные работы.

Разрушения в Фельдман Экопарке Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка Разрушения в Фельдман Экопарке Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка Разрушения в Фельдман Экопарке Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка Разрушения в Фельдман Экопарке Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка Разрушения в Фельдман Экопарке Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка

Эвакуация и потери 2022: льва выносили на руках

Эвакуировали животных в течение марта-мая 2022 года. Это происходило под постоянными обстрелами, что значительно усложняло процесс.

— з-за ежедневных обстрелов далеко не всегда удавалось попасть на территорию экопарка даже чтобы покормить и напоить животных… Иногда за день удавалось вывезти всего нескольких животных, иногда — ни одного. От обстрелов пострадали не только животные — во время спасательных рейдов погибли шесть сотрудников и волонтеров, — отмечают представители пресс-службы экопарка, — существовала серьезная опасность того, что будут разрушены вольеры крупных хищников, и животные, находившиеся в состоянии стресса и голода, попадут в населенные пункты — Харьков или расположенное рядом с экопарком село Лесное. Этого удалось не допустить. Из-за стресса на животных не всегда действовало снотворное, и даже уснувшего 200-килограммового льва выносить с территории на руках (подъехать к вольерам возможности не было) — это сверхсложная задача.

Некоторые испуганные животные наотрез отказывались выходить из вольеров, хотя другие — например, бабуины, имеющие не самый дружелюбный нрав, или лоси, которых содержали в максимально приближенных к естественным условиях — наоборот понимали, что их спасают, и шли за людьми.

Эвакуация тигра Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка Эвакуация шимпанзе Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка Эвакуация альпак Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка Эвакуация львов Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка Эвакуация ягуара Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка Эвакуация тапиров Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка

Волонтерам и работникам Фельдман Экопарк удалось эвакуировать большинство из 5 тысяч животных. Около трех сотен — погибли. Среди них были львы, тигры, ягуары, человекообразные обезьяны, кенгуру, копытные, птицы. Часть животных (олени и птицы) разбежались из-за того, что их вольеры были разрушены.

Погибшие животные Фельдман Экопарк Фото: Милана Гашимова / Фокус

Сейчас животные Экопарка Фельдмана расположены в разных частях Украины — в Харькове, Полтаве, Днепре, Львове и Одессе. Поэтому одной из задач Экопарка является накормить животных, обеспечить ветеринарными препаратами и помочь отойти от стресса.

Еще один вызов, с которым сейчас сталкиваются работники экопарка — восстановление территории.

"Практически все здания и вольеры животных за полгода обстрелов, продолжавшихся до осени 2022-го, были полностью уничтожены. Это сложнейший и очень дорогостоящий процесс, требующий много времени и усилий, — отметили в пресс-службе, — однако сейчас уже почти готов проект обновленного Фельдман Экопарк, по которому он будет еще лучше и современнее, чем до полномасштабной войны, а также будет отвечать на вызовы, стоящие перед Украиной — например, будет сделан акцент на психосоциальной реабилитации людей, пострадавших от войны".

Жизнь продолжается: малыши Тиша и Тоша и новорожденный шимпанзе

В экопарк вернули тех животных, которых сейчас можно встретить в Долине Альпак — это альпака, ламы, лошади, пони, страусы, домашние животные контактного дворика (козы, овцы, вьетнамские свинки) и некоторые виды птиц. На одно из озер Триозерья вернули лебедей. Других животных планируют возвращать после того, как отстроят или заново построят для них вольеры.

Лама в Фельдман Экопарке Фото: Милана Гашимова / Фокус Альпака в Фельдман Экопарке Фото: Милана Гашимова / Фокус Альпака в Фельдман Экопарке Фото: Милана Гашимова / Фокус Альпака в Фельдман Экопарке Фото: Милана Гашимова / Фокус Альпака в Фельдман Экопарке Фото: Милана Гашимова / Фокус Альпака в Фельдман Экопарке Фото: Милана Гашимова / Фокус Страус в Фельдман Экопарке Фото: Милана Гашимова / Фокус Пони в Фельдман Экопарке Фото: Милана Гашимова / Фокус

В этом году весной в экопарке родилось не так много малышей, как было раньше — сказался стресс от бомбежек и обстрелов. Однако, малышей хватает — больше всего детенышей родилось у копытных. Также у шимпанзе Ромы и Джеты, которые сейчас живут в Харьковском зоопарке, родился малыш.

Малыши Фельдман Экопарка Фото: Милана Гашимова / Фокус Малыши Фельдман Экопарка Фото: Милана Гашимова / Фокус Малыши Фельдман Экопарка Фото: Милана Гашимова / Фокус

Работники экопарка говорят, что о появлении новых животных в рамках обмена с украинскими и зарубежными зоопарками пока говорить рано, поскольку ситуация в Украине все еще не очень стабильна. Однако в будущем эти процессы также восстановят.

Одними из новых жителей Экопарка Фельдмана являются двое кабанчиков, Тиша и Тоша, которых спасли бойцы 92-й бригады.

Дикие кабанчики Тиша и Тоша Фото: Милана Гашимова / Фокус Кабанчиков Тишу и Тошу передали Фельдман Экопарк бойцы 92-й бригады Фото: Милана Гашимова / Фокус

Их нашли совсем маленькими в камышах с помощью тепловизора. Мамы рядом не было, поэтому бойцы подумали, что она, скорее всего, погибла от российских обстрелов, и приютили малышей у себя. Опекун Тиши и Тоши — боец с позывным Santik — начал выкладывать ролики с кабанчиками в TikTok, после чего эти двое стали звездами соцсети. Впоследствии их передали в Экопарк Фельдмана.

Поддержать Фельдман Экопарк можно по реквизитам на сайте.