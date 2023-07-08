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Украина

Долина Альпак и звезды ТикТока от 92-й бригады: как сейчас живет Фельдман Экопарк

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Фото: Коллаж: Фокус | Животные Фельдман Экопарка

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Харьковщина страдала от постоянных обстрелов. Не повезло и животным из Фельдман Экопарка, территория которого сейчас разрушена почти полностью. Корреспондент Фокуса побывала на месте и узнала, как функционирует экопарк сейчас.

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Фельдман Экопарк вынужденно прекратил свою работу в прошлом году из-за российских обстрелов и полного разрушения территории. В этом году, 1 июня, открылась первая локация экопарка — Долина Альпак с реабилитационным центром. Эта территория расположена отдельно от основной площади и значительно меньше, поэтому ее было легче разминировать и привести в порядок. Среди посетителей много детей, которые с восторгом пытаются покормить животных. У взрослых восторг от того, как жители экопарка берут еду из рук, — не меньший.

Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Мальчик кормит животных
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Девочка кормит животных
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Кормление альпаки
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Кормление альпаки
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Кормление страуса
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман

Общая территория экопарка — 140 га. Сейчас функционирует только 3 га — уже упомянутая Долина Альпак, — что составляет всего чуть больше, чем 2% от всей площади.

"Там все — "в мясо". Ужасная картина", — вспоминает свое посещение территории после обстрелов одна из работниц экопарка. В основной части экопарка до сих пор происходит разминирование. Где безопасно — проводят восстановительные работы.

Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Разрушения в Фельдман Экопарке
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Разрушения в Фельдман Экопарке
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Разрушения в Фельдман Экопарке
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Разрушения в Фельдман Экопарке
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Разрушения в Фельдман Экопарке
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман

Эвакуация и потери 2022: льва выносили на руках

Эвакуировали животных в течение марта-мая 2022 года. Это происходило под постоянными обстрелами, что значительно усложняло процесс.

— з-за ежедневных обстрелов далеко не всегда удавалось попасть на территорию экопарка даже чтобы покормить и напоить животных… Иногда за день удавалось вывезти всего нескольких животных, иногда — ни одного. От обстрелов пострадали не только животные — во время спасательных рейдов погибли шесть сотрудников и волонтеров, — отмечают представители пресс-службы экопарка, — существовала серьезная опасность того, что будут разрушены вольеры крупных хищников, и животные, находившиеся в состоянии стресса и голода, попадут в населенные пункты — Харьков или расположенное рядом с экопарком село Лесное. Этого удалось не допустить. Из-за стресса на животных не всегда действовало снотворное, и даже уснувшего 200-килограммового льва выносить с территории на руках (подъехать к вольерам возможности не было) — это сверхсложная задача.

Некоторые испуганные животные наотрез отказывались выходить из вольеров, хотя другие — например, бабуины, имеющие не самый дружелюбный нрав, или лоси, которых содержали в максимально приближенных к естественным условиях — наоборот понимали, что их спасают, и шли за людьми.

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Эвакуация тигра
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
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Эвакуация шимпанзе
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, Эвакуация животных Fullscreen
Эвакуация альпак
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, Эвакуация животных Fullscreen
Эвакуация львов
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, Эвакуация животных Fullscreen
Эвакуация ягуара
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, Эвакуация животных Fullscreen
Эвакуация тапиров
Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, Эвакуация животных
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, Эвакуация животных
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, Эвакуация животных
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, Эвакуация животных
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Волонтерам и работникам Фельдман Экопарк удалось эвакуировать большинство из 5 тысяч животных. Около трех сотен — погибли. Среди них были львы, тигры, ягуары, человекообразные обезьяны, кенгуру, копытные, птицы. Часть животных (олени и птицы) разбежались из-за того, что их вольеры были разрушены.

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Погибшие животные Фельдман Экопарк
Фото: Милана Гашимова / Фокус

Сейчас животные Экопарка Фельдмана расположены в разных частях Украины — в Харькове, Полтаве, Днепре, Львове и Одессе. Поэтому одной из задач Экопарка является накормить животных, обеспечить ветеринарными препаратами и помочь отойти от стресса.

Еще один вызов, с которым сейчас сталкиваются работники экопарка — восстановление территории.

"Практически все здания и вольеры животных за полгода обстрелов, продолжавшихся до осени 2022-го, были полностью уничтожены. Это сложнейший и очень дорогостоящий процесс, требующий много времени и усилий, — отметили в пресс-службе, — однако сейчас уже почти готов проект обновленного Фельдман Экопарк, по которому он будет еще лучше и современнее, чем до полномасштабной войны, а также будет отвечать на вызовы, стоящие перед Украиной — например, будет сделан акцент на психосоциальной реабилитации людей, пострадавших от войны".

Жизнь продолжается: малыши Тиша и Тоша и новорожденный шимпанзе

В экопарк вернули тех животных, которых сейчас можно встретить в Долине Альпак — это альпака, ламы, лошади, пони, страусы, домашние животные контактного дворика (козы, овцы, вьетнамские свинки) и некоторые виды птиц. На одно из озер Триозерья вернули лебедей. Других животных планируют возвращать после того, как отстроят или заново построят для них вольеры.

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Лама в Фельдман Экопарке
Фото: Милана Гашимова / Фокус
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Альпака в Фельдман Экопарке
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Альпака в Фельдман Экопарке
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Альпака в Фельдман Экопарке
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Альпака в Фельдман Экопарке
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Альпака в Фельдман Экопарке
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Страус в Фельдман Экопарке
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Пони в Фельдман Экопарке
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман

В этом году весной в экопарке родилось не так много малышей, как было раньше — сказался стресс от бомбежек и обстрелов. Однако, малышей хватает — больше всего детенышей родилось у копытных. Также у шимпанзе Ромы и Джеты, которые сейчас живут в Харьковском зоопарке, родился малыш.

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Малыши Фельдман Экопарка
Фото: Милана Гашимова / Фокус
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Малыши Фельдман Экопарка
Фото: Милана Гашимова / Фокус
Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Малыши Фельдман Экопарка
Фото: Милана Гашимова / Фокус
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Фельдман Экопарк, экопарк харьков, экопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
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Работники экопарка говорят, что о появлении новых животных в рамках обмена с украинскими и зарубежными зоопарками пока говорить рано, поскольку ситуация в Украине все еще не очень стабильна. Однако в будущем эти процессы также восстановят.

Одними из новых жителей Экопарка Фельдмана являются двое кабанчиков, Тиша и Тоша, которых спасли бойцы 92-й бригады.

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Дикие кабанчики Тиша и Тоша
Фото: Милана Гашимова / Фокус
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Кабанчиков Тишу и Тошу передали Фельдман Экопарк бойцы 92-й бригады
Фото: Милана Гашимова / Фокус

Их нашли совсем маленькими в камышах с помощью тепловизора. Мамы рядом не было, поэтому бойцы подумали, что она, скорее всего, погибла от российских обстрелов, и приютили малышей у себя. Опекун Тиши и Тоши — боец с позывным Santik — начал выкладывать ролики с кабанчиками в TikTok, после чего эти двое стали звездами соцсети. Впоследствии их передали в Экопарк Фельдмана.

@santik80_92

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