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Україна

Долина Альпак та зірки ТікТоку від 92-ої бригади: як зараз живе Фельдман Екопарк

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Фото: Колаж: Фокус | Тварини Фельдман Екопарку

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харківщина потерпала від постійних обстрілів. Не пощастило і тваринам з Фельдман Екопарку, територія якого нині зруйнована майже повністю. Кореспондентка Фокусу побувала на місці і дізналася, як функціонує екопарк зараз.

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Фельдман Екопарк вимушено припинив свою роботу минулого року через російські обстріли і повне руйнування території. Цьогоріч, 1 червня, відкрилася перша локація екопарку — Долина Альпак з реабілітаційним центром. Ця територія розташована окремо від основної площі і є значно меншою, тому її було легше розмінувати і довести до ладу. Серед відвідувачів багато дітей, які із захватом намагаються погодувати тварин. У дорослих захват від того, як мешканці екопарку беруть їжу з рук, — не менший.

Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Хлопчик годує тварин
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Дівчинка годує тварин
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, альпака Fullscreen
Годівля альпаки
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, альпака Fullscreen
Годівля альпаки
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, страус Fullscreen
Годівля страуса
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, альпака
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, альпака
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, страус

Загальна територія екопарку — 140 га. Нині функціонує тільки 3 га — вже згадана Долина Альпак, — що складає всього трохи більше, ніж 2% від усієї площі.

"Там все — "в м'ясо". Жахлива картина", — згадує свої відвідини території після обстрілів одна з працівниць екопарку. В основній частині екопарку досі відбувається розмінування. Де безпечно — проводять відновлювальні роботи.

Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Руйнування у Фельдман Екопарку
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Руйнування у Фельдман Екопарку
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Руйнування у Фельдман Екопарку
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Руйнування у Фельдман Екопарку
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман Fullscreen
Руйнування у Фельдман Екопарку
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман

Евакуація та втрати 2022: лева виносили на руках

Евакуйовували тварин протягом березня-травня 2022 року. Це відбувалося під постійними обстрілами, що значно ускладнювало процес.

— Через щоденні обстріли далеко не завжди вдавалося потрапити на територію екопарку навіть щоб погодувати та напоїти тварин… Іноді за день вдавалося вивезти всього кількох тварин, іноді — жодної. Від обстрілів постраждали не лише тварини — під час рятувальних рейдів загинуло шестеро співробітників та волонтерів, — зазначають представники пресслужби екопарку. — Існувала серйозна небезпека того, що будуть зруйновані вольєри великих хижаків, і тварини, що перебували в стані стресу та голоду, потраплять до населених пунктів — Харкова чи розташованого поруч з екопарком села Лісне. Цього вдалося не допустити. Через стрес на тварин не завжди діяло снодійне, та навіть приспаного 200-кілограмового лева виносити з території на руках (під’їхати до вольєрів можливості не було) — це надскладне завдання.

Деякі перелякані тварини навідріз відмовлялися виходити з вольєрів, хоча інші — наприклад, бабуїни, що мають не найприязнішу вдачу, або лосі, яких утримували у максимально наближених до природних умовах — навпаки розуміли, що їх рятують, і йшли за людьми.

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Евакуація тигра
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
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Евакуація шимпанзе
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
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Евакуація альпак
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
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Евакуація левів
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
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Евакуація ягуара
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
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Евакуація тапірів
Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку
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Волонтерам та працівникам Фельдман Екопарку вдалося евакуювати більшість з 5 тисяч тварин. Близько трьох сотень — загинули. Серед них були леви, тигри, ягуари, людиноподібні мавпи, кенгуру, копитні, птахи. Частина тварин (олені та птахи) розбіглися через те, що їхні вольєри були зруйновані.

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Загиблі тварини Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус

Нині тварини Екопарку Фельдмана розташовані в різних частинах України — у Харкові, Полтаві, Дніпрі, Львові та Одесі. Тому одним із завдань екопарку є нагодувати тварин, забезпечити ветеринарними препаратами та допомогти відійти від стресу.

Ще один виклик, з яким зараз стикаються працівники екопарку — відбудова території.

"Практично усі будівлі та вольєри тварин за пів року обстрілів, що тривали до осені 2022-го, були повністю знищені. Це надскладний і дуже коштовний процес, що вимагає багато часу та зусиль, — зазначили у пресслужбі. — Проте нині вже майже готовий проєкт оновленого Фельдман Екопарку, за яким він буде ще кращим та сучаснішим, ніж до повномасштабної війни, а також відповідатиме на виклики, які постали перед Україною — приміром, буде зроблено акцент на психосоціальній реабілітації людей, що постраждали від війни".

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В екопарк повернули тих тварин, яких зараз можна зустріти в Долині Альпак — це альпака, лами, коні, поні, страуси, домашні тварини контактного дворику (кози, вівці, в'єтнамські свинки) і деякі види птахів. На одне з озер Триозер'я повернули лебедів. Інших тварин планують повертати після того, як відбудують або заново побудують для них вольєри.

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Лама у Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
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Альпака у Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, альпака Fullscreen
Альпака у Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, альпака Fullscreen
Альпака у Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, альпака Fullscreen
Альпака у Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, альпака Fullscreen
Альпака у Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, альпака Fullscreen
Страус у Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
Фельдман Екопарк, екопарк харків, екопарк фельдмана, зоопарк фельдмана, фельдман, альпака Fullscreen
Поні у Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
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Цьогоріч навесні в екопарку народилося не так багато малят, як було раніше — далися взнаки стрес від бомбардувань та обстрілів. Проте, малечі вистачає — найбільше дитинчат народилося у копитних. Також у шимпанзе Роми та Джети, які зараз живуть у Харківському зоопарку, народилося маля.

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Малеча Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
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Малеча Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
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Малеча Фельдман Екопарку
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
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Працівники екопарку кажуть, що про появу нових тварин у межах обміну з українськими та зарубіжними зоопарками поки що говорити зарано, оскільки ситуація в Україні все ще не дуже стабільна. Проте у майбутньому ці процеси також відновлять.

Одними з нових жителів Екопарку Фельдмана є двоє кабанчиків, Тіша і Тоша, яких врятували бійці 92-ої бригади.

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Дикі кабанчики Тіша і Тоша
Фото: Мілана Гашимова / Фокус
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Кабанчиків Тішу і Тошу передали Фельдман Екопарку бійці 92-ої бригади
Фото: Мілана Гашимова / Фокус

Їх знайшли зовсім маленькими у очеретах за допомогою тепловізора. Мами поруч не було, тому бійці подумали, що вона, швидше за все, загинула від російських обстрілів, і прихистили малечу у себе. Опікун Тіши і Тоши — боєць із позивним Santik — почав викладати ролики з кабанчиками у TikTok, після чого ці двоє стали зірками соцмережі. Згодом їх передали до Екопарку Фельдмана.

@santik80_92

♬ LOONEY TUNES PART 2 - Cavendish

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