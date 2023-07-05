Взрыв в Шевченковском суде Киева: адвокат подозреваемого дал первый комментарий (видео)

По информации СМИ, ответственность за взрыв может лежать на Игоре Гуменюке, который в 2015 году устроил теракт под Верховной Радой. Его адвокат Виктор Байда присутствовал на крайнем заседании онлайн, поэтому до конца не знал о случившемся.

В Шевченковской районном суде прозвучал взрыв и началась перестрелка. Адвокат предполагаемого обвиняемого Виктор Байда прокомментировал инцидент. Об этом пишет издание "Бабель" 5 июля.

По его словам, он присутствовал на заседании не лично, а онлайн. Об инцидент узнал не сразу, а после того, как ему начали звонить журналисты и просили прокомментировать.

Взрыв и перестрелка начались непосредственно после заседания, однако у адвоката уже не было доступа к трансляции.

Взрыв в суде: что известно

В 17:20 по Киеву в Шевченковском районном суде столицы прозвучал взрыв, после чего была слышна перестрелка. Информацию сразу же подтвердили официальные ведомства.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о взрывах и добавили, что на место сразу же прибыли следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Глава ведомства Игорь Клименко добавил, что "по предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание".

В Киевской городской военной администрации также добавили, что гранаты могли быть подорваны в туалете. СМИ также утверждают, что обвиняемый удерживает двух заложников — конвоиров.

По предварительным данным, виновником является Игорь Гуменюк. В 2015 году он устроил теракт под Верховской Радой Украины, в результате чего тогда погибло 4 нацгвардейца и еще 65 военных получили ранения разной тяжести.

Напомним, 30 июня сообщалось, что в Международном аэропорту Кишинева мужчина открыл стрельбу при прохождении пограничного контроля.