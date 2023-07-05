В Шевченковском суде Киева взрыв: в МВД говорят, что взрывчатку использовал обвиняемый (видео)

По информации СМИ, вероятный подозреваемый Игорь Гуменюк после перестрелки закрылся с двумя конвоирами в туалете. В МВД и КГВА подтвердили взрыв, на место прибыли сотрудники полиции и медики.

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В одном из судов украинской столицы прозвучал громкий взрыв, после чего начала перестрелка. Об этом сообщает пресс-служба МВД 5 июля.

По информации, которая есть в сети, речь о Шевченковском районном суде города Киев и в результате перестрелки есть пострадавшие.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и медики, чтобы оказать помощь. Некоторые издания утверждают, что на месте также работают снайперы, но информация никем не подтверждена.

"Полицейские получили информацию о произошедшем взрыве в помещении суда в Шевченковском районе. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи. По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание", — сообщает Игорь Клименко.

В Киевской городской военной администрации отмечают, что произошел инцидент примерно в 17:20 и сотрудники полиции продолжают разбираться с последствиями.

"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно уборная) неизвестное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

По некоторым данным из местных Telegram-каналов, обвиняемый по имени Игорь Гуменюк, который в 2015 году под Верховной Радой совершил теракт, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил у сопровождаемых оружие и начал стрелять. Предварительно, он взял людей в заложники.

Издание "Страна" также пишет о том, что обвиняемым является Игорь Гуменюк. По данным журналистов, он закрылся с двумя конвоирами в туалете Шевченковского райсуда Киева и взорвал взрывпакет.

Предполагаемый обвиняемый в перестрелке в суде Игорь Гуменюк Фото: Telegram

Напомним, 30 июня сообщалось, что в аэропорту Кишинева произошла стрельба и пострадавших начали оперативно эвакуировать. Местные издания сообщали, что 43-летний мужчина, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева 30 июня, разыскивается Интерполом за убийство "влиятельного человека".