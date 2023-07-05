У Шевченківському суді Києва вибух: у МВС кажуть, що вибухівку використав обвинувачений (відео)

За інформацією ЗМІ, ймовірний підозрюваний Ігор Гуменюк після перестрілки закрився з двома конвоїрами в туалеті. У МВС і КМВА підтвердили вибух, на місце прибули співробітники поліції і медики.

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В одному із судів української столиці пролунав гучний вибух, після чого почалася перестрілка. Про це повідомляє пресслужба МВС 5 липня.

За інформацією, яка є в мережі, йдеться про Шевченківський районний суд міста Києва і внаслідок перестрілки є постраждалі.

На місце оперативно прибули співробітники поліції та медики, щоб надати допомогу. Деякі видання стверджують, що на місці також працюють снайпери, але інформація ніким не підтверджена.

"Поліцейські отримали інформацію про вибух, що стався в приміщенні суду в Шевченківському районі. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи. За попередньою інформацією, невстановлений на даний час пристрій підірвав чоловіка, якого доставили на судове засідання", — повідомляє Ігор Клименко.

У Київській міській військовій адміністрації зазначають, що стався інцидент приблизно о 17:20 і співробітники поліції продовжують розбиратися з наслідками.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці привезли підсудного, який за невстановленими обставинами підірвав у приміщенні суду (попередньо вбиральня) невідомий вибуховий пристрій", — ідеться в повідомленні.

За деякими даними з місцевих Telegram-каналів, обвинувачений на ім'я Ігор Гуменюк, який 2015 року під Верховною Радою скоїв теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати, вихопив у супроводжуваних зброю і почав стріляти. Попередньо, він утримує заручників.

Видання "Страна" також пише про те, що обвинуваченим є Ігор Гуменюк. За даними журналістів, він закрився з двома конвоїрами в туалеті Шевченківського райсуду Києва і підірвав вибуховий пакет.

Ймовірний обвинувачений у перестрілці в суді Ігор Гуменюк Фото: Telegram

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що в аеропорту Кишинева сталася стрілянина і постраждалих почали оперативно евакуювати. Місцеві видання повідомляли, що 43-річний чоловік, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева 30 червня, розшукується Інтерполом за вбивство "впливової людини".