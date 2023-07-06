Полиграф показал: почти половина участников конкурса в САП употребляли наркотики, — глава комиссии

На должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре претендовали 43 кандидата, 17 из них имеют проблемы с наркотиками. Как отмечают в комиссии, некоторые участники ходили на курсы противодействия полиграфу.

Почти половина конкурсантов на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре употребляли или употребляют наркотики. Таковы результаты прохождения на полиграфе. Об этом в фейсбук сообщила председатель комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Екатерина Коваль.

"Согласно выводам полиграфологов, которые проводили психофизиологическое исследование кандидатов на конкурсе САП, 17 из 43 участников употребляли или употребляют наркотические средства. В материалах Комиссии хранятся выводы, полиграммы и видеозаписи исследований. Сложный был выбор. Кандидаты организованными группами ходили на курсы противодействия полиграфу. Международники в интересах некоторых кандидатов оказывали давление на полиграфологов", — написала она.

Екатерина Коваль не сообщила, в конкурсе на какие именно должности полиграф выявил такие результаты.

Отметим, что конкурс в САП в целом предусматривает тестирование на знание законодательства (УПК, УК, ЕКПЧ и практики ЕСПЧ Конвенции Конституция Украины, антикоррупционного и другого профильного законодательства), тестирование общих способностей, собеседование.

Напомним, что 28 июля 2022 годаруководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал детектив НАБУ Александр Клименко. Конкурсная комиссия определила Клименко победителем после проведенного отбора.