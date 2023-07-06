На Говерле от удара молнии погиб мужчина с 11-летней девочкой (фото)

Спасателям удалось спасти третью пострадавшую. Женщину, находившуюся в шоковом состоянии рядом с телами погибших, вместе с другими туристами сопроводили до поста Заросляк и передали медикам.

На горе Говерла из-за попадания молнии пострадала трое людей. Мужчина с 11-летней девочкой погибли на месте. Третью пострадавшую женщину госпитализировали в шоковом состоянии. Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"6 июля в 14:53 в Службу спасения поступило сообщение от медицинских работников о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет" — сообщили спасатели.

Фото: ГСЧС

К месту происшествия сразу были направлены горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и поселка городского типа Ворохта. Прибыв на место, они обнаружили девочку и мужчину без признаков жизни. Женщина рядом с ними находилось в шоковом состоянии. Спасатели сопроводили ее до поста Заросляк вместе с другими участниками группы туристов и передали медикам. Погибших также транспортировали на пост Заросляк.

Что делать, если гроза застала в горах

В ГСЧС Украины также опубликовали правила безопасности, которых необходимо придерживаться во время грозы в горах:

нельзя прятаться среди деревьев, лучше выбрать место с каким-нибудь углублением;

прятаться от грозы лучше поодиночке;

бежать в убежище следует медленно и слегка наклонившись. Не стоит подниматься во весь рост, так как разряды контактируют с самой высокой точкой, которой может быть голова человека;

в случае грозы нужно избавиться от вещей, которые есть при вас: ножи, браслеты, часы – все это необходимо положить в защищенное место подальше от себя;

не стоит ложиться на землю, потому что тем самым увеличивается площадь поражения разрядом. Лучше присядьте, слегка наклонив голову, чтобы она не была выше предметов вокруг вас;

во время грозы никогда не прикасайтесь к металлическим сооружениям и железным электроопорам, опорам мостов, проволочных изгородей и подобным объектам из металла;

нельзя пользоваться мобильными телефонами;

лучше всегда уточнять прогноз погоды и следить за штормовыми сообщениями.

Фокус ранее писал о том, что во время сильной грозы в аэропорту Литл-Рок в штате Арканзас (США) молния два раза ударила в самолет. Пилотам пришлось приземлиться на взлетно-посадочную полосу и ждать, пока непогода утихнет.