Снимала вручение повестки: в Одессе военкомы отобрали у девушки телефон, — соцсети (видео)

В сети пишут, что сотрудники ТЦК увезли с собой человека, которому хотели вручить повестку. Девушка сняла их действия на мобильный.

Сотрудники Одесского ТЦК отобрали у девушки телефон, когда та снимала их работу на улице. Об этом сообщили в Telegram-канале "Новости Одесса".

Сообщается, что девушка снимала, как прохожему военные пытались вручить повестку, но затем, судя по всему, решили забрать его в ТЦК. Действие, как утверждается, происходит в Одессе.

"В Одессе у девушки, которая снимала видео, как военкомат забирает парня, отняли телефон", — говорится в сообщении.

Также опубликовано видео с места события.

Кроме того, другой местный Telegram-канал сообщил, что ролик был снят в Измаиле Одесской области.

Одесский ТЦК и СП пока никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что 3 июля в Минобороны пообещали резко реагировать на скандалы с сотрудниками ТЦК. Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) будут наказывать за позорное поведение и нарушение прав граждан, а украинцев попросили сообщать о таких случаях на горячую линию.

Кроме того, в ТЦК рассказали, почему призывникам выписывают повестки на улицах. Как отметил глава Львовского ТЦК и СП Александр Тищенко, лишь 20% мужчин являются в военкоматы по повесткам, что не позволяет выполнить мобилизационный план.