"Облавы" продолжатся: в ТЦК рассказали, почему призывникам выписывают повестки на улицах

Как отметил глава Львовского ТЦК и СП Александр Тищенко, лишь 20% мужчин являются в военкоматы по повесткам, что не позволяет выполнить мобилизационный план.

Related video

Военкоматы не могут отказаться от проведения процедур с военнообязанными на улицах, поскольку всеобщая мобилизация может быть под угрозой. Об этом рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью изданию Leopolis.

Он подчеркнул, что в военкоматы приходит лишь малая часть тех граждан, которым выдают повестки.

"Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию", — рассказал Тищенко.

По словам военкомат, те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам, не будут мобилизованы и не попадут на службу в армию.

Тищенко привел примеры случаев, когда людям вручают повестки на улице, но у них есть законное право на отсрочку из-за наличия троих детей или инвалидности.

Он также отметил, что существуют предприятия, которые опасаются остановиться, если их штатные сотрудники будут мобилизованы. Однако, он подчеркнул, что обеспечение обороноспособности государства и народа Украины является приоритетом.

"Нужно понять, если наших военных не будет достаточно для обороны, то завтра на эти предприятия, придут хозяевами буряты и "кадыровцы". Будет ли этим работникам тогда важна судьба их предприятий?" — возмутился Тищенко.

Напомним, 29 июня Фокус писал о том, с какими болезнями не берут в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним также, 29 июня стало известно, что депутаты Верховной Рады расширили список призывников на службу в 2023 году. Изменения коснулись тех украинцев, на попечении которых находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.