"Облави" триватимуть: у ТЦК розповіли, чому призовникам виписують повістки на вулицях

Як зазначив голова Львівського ТЦК і СП Олександр Тіщенко, лише 20% чоловіків з'являються до військкоматів за повістками, що не дає змоги виконати мобілізаційний план.

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Військкомати не можуть відмовитися від проведення процедур із військовозобов'язаними на вулицях, оскільки загальна мобілізація може бути під загрозою. Про це розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко в інтерв'ю виданню Leopolis.

Він підкреслив, що у військкомати приходить лише мала частина тих громадян, яким видають повістки.

"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доставлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК — це не автоматичне відряджання в армію", — розповів Тіщенко.

За словами військкомату, ті, хто мають законні підстави, за станом здоров'я або з інших причин, не будуть мобілізовані і не потраплять на службу в армію.

Тіщенко навів приклади випадків, коли людям вручають повістки на вулиці, але вони мають законне право на відтермінування через наявність трьох дітей або інвалідність.

Він також зазначив, що існують підприємства, які побоюються зупинитися, якщо їхні штатні співробітники будуть мобілізовані. Однак, він підкреслив, що забезпечення обороноздатності держави та народу України є пріоритетом.

"Потрібно зрозуміти, якщо наших військових не буде достатньо для оборони, то завтра на ці підприємства прийдуть господарями буряти та "кадировці". Чи буде цим працівникам тоді важлива доля їхніх підприємств?" — обурився Тіщенко.

Нагадаємо, 29 червня Фокус писав про те, з якими хворобами не беруть до лав Збройних сил України.

Нагадаємо також, 29 червня стало відомо, що депутати Верховної Ради розширили список призовників на службу у 2023 році. Зміни торкнулися тих українців, під опікою яких перебувають родичі з інвалідністю першої та другої груп.