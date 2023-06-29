Мобилизация в Украине: с какими болезнями не берут в ряды ВСУ

Приложение 1 регламентирует освобождение от мобилизации в Украине по состоянию здоровья при наличии определенных заболеваний, которые указаны в соответствующих нормах.

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Мобилизация в Украине будет продолжаться, поскольку депутаты Верховной Рады приняли законы об утверждении указов президента, касающихся пролонгации срока ее действия еще на 90 суток — до 18 августа 2023 года. Общая мобилизация 2023 года все же не будет касаться части украинцев, которые не могут проходить службу по состоянию здоровья. Перечень болезней, которые освобождают украинцев от мобилизации и прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил Украины указываются в Приложении 1.

Военнообязанные во время войны делятся на две категории при наличии определенных заболеваний.

полностью непригодные как в мирное время, так и во время войны;

те, кто получает ограниченную пригодность. Их могут призвать, когда это понадобится.

Болезни с которыми не мобилизуют:

Новообразования

Болезни крови и кроветворных органов

Нарушения эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ

Болезни нервной системы

Расстройства психики и поведения

Болезни уха

Болезни глаза

Болезни системы кровообращения

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни мочеполовой системы

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Мобилизация в Украине 2023 года также не коснется тех, кто получил травмы позвоночника, кровеносных сосудов, спинного мозга, нервных сплетений и периферических нервов. Также в списке обстоятельств, касающихся состояния организма, указаны отек и кровоизлияние спинного мозга со значительными нарушениями функций, переломы позвоночника на любом уровне, разрыв межпозвоночного диска, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, разрыв, сдавление, сотрясение.

Напомним, 29 июня стало известно, что депутаты Верховной Рады расширила список призывников на службу в 2023 году. Изменения коснулись тех украинцев, на попечении которых находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.