"Подключены лучшие следователи": ГБР выяснит, кто помог Гуменюку пронести взрывчатку в суд

За короткий срок специалисты должны будут ответить на вопросы, которые до сих пор не удалось разгадать. Расследование проведут сразу по 5 статьям.

Государственное бюро расследований планирует разобраться, как бывший боец батальону "Сiч" Игорь Гуменюк пронес взрывчатку на территорию Шевченковского районного суда в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 7 июля.

Сотрудники ГБР уже начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. В частности, их интересует вопрос того, как подсудимый получил доступ к взрывоопасным вещам.

"Подключены лучшие следователи для быстрого и беспристрастного выяснения всех обстоятельств происшествия. В частности, будет расследоваться, каким образом в суд попала взрывчатка, кто способствовал покушению на правоохранителей, а также качество исполнения конвоем Нацгвардии и должностными лицами киевского СИЗО своих функциональных обязанностей", — говорится в сообщении.

ГБР собирается выяснить, как Игорь Гуменюк пронес взрывчатку в Шевченковский районный суд Фото: УНИАН

Расследование будут проводить по пяти статьям, которы выглядят следующим образом:

ч. 3 ст. 15 УК — Покушение на уголовное правонарушение;

ч. 5 ст. 27 УКУ — Виды соучастников;

ст. 348 УК — Посягательство на жизнь сотрудника органов, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего;

ч. 4 ст. 426 УК — Бездействие военной власти;

ч. 2 ст. 367 УК — Служебная халатность.

О первых результатах проверки в ГБР дополнительно оповестят.

Напомним, 5 июля в Шевченковском районном суде города Киев прозвучало сразу несколько взрывов и зафиксирована перестрелка. Оказалось, что подсудимый Игорь Гуменюк, который в 2015 году устроил теракт под Верховной Радой, пронес взрывчатку и в одном из помещений суда взорвал ее. В МВД заявили, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Позже сообщалось, что адвокат обвинил в действиях Гуменюка суд и прокуратуру. Подсудимый был в подавленном состоянии, ведь ему в очередной раз продлили меру пресечения на 2 месяца. Также он неоднократно изъявлял желание мобилизоваться.