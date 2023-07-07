Трагедия на Говерле: убивший двух человек удар молнии попал на камеру (видео)

Во время грозы в Ивано-Франковской области группа людей спускалась по туристическому маршруту. Мощный удар молнии сбил их с ног.

В сети появилось видео мощного удара молнии на горе Говерла в Ивано-Франковской области, в результате которого погибли двое туристов — мужчина и 11-летняя, следующих по синему маршруту. На записи, опубликованной в TikTok видно, как группа людей в дождевиках спускается по маршруту под проливным дождем.

Неожиданный удар молнии сбивает всех с ног, а один из туристов в ужасе выкрикивает: "Что это было?".

Напомним, вчера в Ивано-Франковской области началась гроза. От удара молнии на горе Говерла пострадали трое людей. К месту происшествия немедленно направились горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и поселка городского типа Ворохта. На месте они обнаружили двух погибших — мужчину и 11 летнюю девочку. Еще одну женщину, находившуюся в шоковом состоянии после случившего, спасатели немедленно эвакуировали в безопасное место на пост Заросляк и передали медикам. Также на пост вернулись остальные туристы.

После случившегося в ГСЧС Украины напомнили о мерах безопасности, которых необходимо придерживаться во время грозы. По информации спасателей, если непогода застала туристов в горах, не следует продолжать двигаться по маршруту. Необходимо присесть, слегка наклонив голову, чтобы она не была выше предметов вокруг, так как разряд молнии контактируют с самой высокой точкой, которой может оказаться голова человека, стоящего в полный рост. Лучше всего спрятаться в месте с каким-нибудь углублением и переждать непогоду.

Также в ГСЧС отметили, что во время грозы стоит по возможности прятаться по одиночке и избавиться от металлических вещей, в частности ножей, браслетов, часов, убрав их подальше от себя в защищенное место.

Ни в коем случае нельзя пользоваться мобильным телефоном во время грозы в горах. Перед тем, как планируется поход, лучше уточнять прогноз погоды и следить за штормовыми сообщениями.

Фокус ранее писал о том, что 7 июля из-за сильных ливней в Ивано-Франковской области несколько районов оказались под водой.