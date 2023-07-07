Эвакуировали более 30 человек: на Прикарпатье подтопило сотни домов (фото)

В результате сильных ливневых дождей произошло подтопление домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог в Коломыйском, Косовском, Калушском и Надворнянском районах.

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В результате неблагоприятных погодных условий под водой оказались несколько районов Ивано-Франковской области. Спасатели провели эвакуацию более 30 человек из затопленных домов. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook.

"Из подтопленных жилых домов спасателями спасены два больных человека: женщина в селе Мишин Коломыйского района и мужчина в селе Уторопы Косовского района и 30 человек эвакуированы из подтопленных домов", — говорится в сообщении ГСЧС.

По оперативным данным, около 400 домохозяйств на территории Прикарпатья оказались подтопленными. Неблагоприятные последствия сильных ливневых дождей затронули как жилые дома, так и подвальные помещения, открытые территории и местные дороги в районах Коломыйского, Косовского, Калушского и Надворнянского.

К ликвидации непогоды привлечены 40 спасателей, 15 единиц техники из них 2 плавсредства и 2 "Богуна".

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Напомним, что 6 июля молния была зафиксирована и в других регионах Украины. Так, на горе Говерла в Ивано-Франковской области из-за попадания молнии пострадало трое людей. Мужчина с 11-летней девочкой погибли на месте. Третью пострадавшую женщину госпитализировали в шоковом состоянии.

"6 июля в 14:53 в Службу спасения поступило сообщение от медицинских работников о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет" — сообщили спасатели.

Прогноз Укргидрометцентра подтверждает, что первые дни июля должны быть жаркими. Однако в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, которые, впрочем, не спасут от повышения температуры воздуха.