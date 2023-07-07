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Україна

Евакуювали понад 30 осіб: на Прикарпатті підтопило сотні будинків (фото)

рятувальники
На Прикарпатті підтопило сотні будинків

Унаслідок сильних зливових дощів сталося підтоплення домогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій і місцевих доріг у Коломийському, Косівському, Калуському та Надвірнянському районах.

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Унаслідок несприятливих погодних умов під водою опинилися кілька районів Івано-Франківської області. Рятувальники провели евакуацію понад 30 осіб із затоплених будинків. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області у Facebook.

"Із підтоплених житлових будинків рятувальниками врятовано двох хворих людей: жінку в селі Мишин Коломийського району та чоловіка в селі Уторопи Косівського району, а також 30 осіб евакуйовано з підтоплених будинків", — ідеться в повідомленні ДСНС.

За оперативними даними, близько 400 домогосподарств на території Прикарпаття виявилися підтопленими. Несприятливі наслідки сильних зливових дощів торкнулися як житлових будинків, так і підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг у районах Коломийського, Косівського, Калуського та Надвірнянського.

До ліквідації негоди залучено 40 рятувальників, 15 одиниць техніки з них 2 плавзасоби та 2 "Богуни".

На Прикарпатті потоп через сильну негоду Fullscreen
На Прикарпатті потоп через сильну негоду
На Прикарпатті потоп через сильну негоду Fullscreen
На Прикарпатті потоп через сильну негоду
На Прикарпатті потоп через сильну негоду Fullscreen
На Прикарпатті потоп через сильну негоду
На Прикарпатті потоп через сильну негоду
На Прикарпатті потоп через сильну негоду
На Прикарпатті потоп через сильну негоду

Нагадаємо, що 6 липня блискавка була зафіксована і в інших регіонах України. Так, на горі Говерла в Івано-Франківській області через влучання блискавки постраждало троє людей. Чоловік з 11-річною дівчинкою загинули на місці. Третю постраждалу жінку госпіталізували в шоковому стані.

"6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, внаслідок потрапляння блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років", — повідомили рятувальники.

Прогноз Укргідрометцентру підтверджує, що перші дні липня мають бути спекотними. Однак у більшості регіонів очікуються дощі з грозами, які, втім, не врятують від підвищення температури повітря.