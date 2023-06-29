У липні Україну накриє спека: синоптики поділилися прогнозом погоди на початок місяця

Попри грозові дощі, які пройдуть 2 липня, температура повітря не впаде.

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Початок липня принесе в Україну спекотну погоду — ртутні стовпчики підстрибнуть до +30 градусів і вище. Про це свідчать прогноз синоптика Наталки Діденко та дані Укргідрометцентру.

"З початком липня, повертається в Україну висока температура повітря, відновиться спека, позначки термометрів підтягнуться до +25… +31 градуса, лише в західних областях ще затримається свіжіша на кілька градусів погода", — пише Діденко.

У суботу, 1 липня, у західній частині країни та в Одесі очікуються короткочасні дощі з грозами. Водночас на решті території України синоптики прогнозують суху погоду.

Щодо температури повітря, вдень воно прогріється до +28 градусів, а в Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській областях до +29… +30. У темний час доби температура в більшості регіонів коливатиметься в районі +17 градусів, у південній частині — близько +20.

У неділю, 2 липня, у більшу частину країни повернуться дощі та грози. Опади прогнозують у західних, північних і центральних областях. За даними синоптиків, дощі не принесуть українцям зниження температур.

Так, на заході України, де буде найхолодніше, у денні години температура становитиме +23… +25 градусів. Уночі показники знизяться до +14… +16. Метеорологи обіцяють, що на решті території країни повітря прогріється до +28, а місцями й до +32 градусів. Вночі буде від +19 до +16.

Нагадаємо, 27 червня ЗМІ розповіли, що під час сильної грози в аеропорту Літл-Рок, розташованому в штаті Арканзас (США), літак авіакомпанії American Eagle двічі був вражений блискавкою. Літак приземлився на злітно-посадкову смугу й очікував, поки негода вщухне.

У Краснодарському краї (Росія) блискавка влучила точно в голову кримчанину, що спричинило його миттєву смерть. Відповідне відео опублікували російські медіа. Примітно, що після того, що сталося, у місцевій поліції призначили перевірку.