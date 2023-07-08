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"Планировал не Пригожин": в ОП рассказали, кто мог стоять за мятежом "вагнеровцев"

Фото: armyinform | По мнению Михаила Подоляка, элиты не смогли договориться, кто заберет власть, если президент РФ Путин покинет пост

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, неудавшееся восстание ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным организовали военные элиты РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что провалившийся мятеж "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным планировали офицеры Главного Управления Генштаба ВС РФ. Об этом он сообщил в интервью российскому изданию Мeduza.

По мнению Подоляка, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, ввиду своей неспособности к стратегическому планированию, просто не мог бы в одиночку организовать протест.

"На мой взгляд, это, скорее всего, планировали офицеры Главного управления Генштаба (ВС РФ — прим. Фокус). Они хотели, как мне кажется, компенсировать все свои потери, которые понесли, когда Путин сделал ставку на ФСБ и ФСО" — отметил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что акция не привела к результату, так как внутри российских военных элит, вероятно, не было консенсуса о том, кто заберет власть, если действующего главу РФ снимут.

"Гарантом никто не выступил — и, соответственно, [Киеву] это все не имело смысла поддерживать" — сказал Подоляк.

По мнению советника главы ОП, после неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" фактически прекратило свое существование, так как лишилось главного источника финансирования — российского государства. Какая-то часть бойцов уйдет в Минобороны РФ, еще часть в Росгвардию, и небольшая часть наемников уедет в Беларусь в качестве инструкторов для местных спецназовцев.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов признался, что "встречался" с наемниками ЧВК "Вагнер" во многих африканских странах. Однако не подтвердил прямо информацию о том, что его подчиненные когда-либо вели "переговоры" с Пригожиным. Информация об этом фигурировала в документах американской разведки, раскрытых на платформе группового чата Discord. Речь шла о взаимодействии главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и украинской разведки в январе текущего года. Якобы Пригожин предлагал передать информацию ВСУ о местонахождении оккупационных сил в обмен на отход украинских войск из Бахмута.