"Пожар на АЗС ликвидирован": огонь уничтожил заправку и восемь машин, — Кличко (видео)

Трое пострадавших госпитализированы с ожогами разной степени. Пожар на площади 1500 кв. метров потушили.

9 июля на столичной АЗС произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали люди. Деталями о последствиях происшествия поделился в соцсетях городской голова Киева Виталий Кличко.

"Пожар на АЗС ликвидирован. Огонь бушевал на площади 1500 м кв. Спасатели продолжают разведку помещений", — написал он.

Мэр проинформировал, что медики госпитализировали трех пострадавших мужчин, самому младшему из них 17 лет.

Позже Кличко добавил, что пожар возник в результате удара машины в заправочную колонку.

По его словам, огонь полностью уничтожил здание и наземное оборудование автозаправки, а также 8 автомобилей.

Киевский мэр проинформировал, что госпитализированные пострадавшие получили ожоги разной степени.

Также Фокус сообщает, что в соцсетях обнародовали видео момента столкновения авто с колонкой на АЗС. На кадрах можно увидеть, что кабриолет залетел с дороги на территорию автозаправки и столкнулся с колонкой. Огонь вспыхнул мгновенно.

Напомним, столичная АЗС загорелась днем 9 июля. Столб черного дыма можно было увидеть из разных точек города. Сообщалось, что причиной пожара стало ДТП — автомобиль на скорости влетел на заправку и врезался в хранилище с топливом.

Также 9 июля стало известно о ДТП в Киевской области, в результате которого погиб двухлетний ребенок. Пьяный водитель врезался в дерево, в результате аварии пострадали двое детей и четверо взрослых.