Сел пьяным за руль и въехал в дерево: на Киевщине в результате ДТП погиб ребенок (фото)

Погибшему мальчику было 2 года, также от столкновения пострадали дети в возрасте 8 и 15 лет. Авария произошла ночью в селе Нежиловичи.

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Двое детей и четверо взрослых пострадали в результате ДТП в Киевской области. Двухлетний мальчик погиб в "скорой". Об этом 9 июля сообщила в соцсетях пресс-служба полиции Киевщины.

"Происшествие произошло в центре села Нежиловичи, вчера, около 23 часов. Предварительно, 46-летний водитель Skoda с явными признаками опьянения не справился с управлением и въехал в дерево", — проинформировали правоохранители.

По данным следствия, водитель и шестеро пассажиров машины получили повреждения различной тяжести. Среди пострадавших — дети в возрасте 8 и 15 лет. Еще один ребенок, двухлетний мальчик, умер в карете "скорой".

"Остальным медики оказывают помощь, устанавливаются диагнозы", — добавили в полиции.

Фото: Полиция Киевщины Фото: Полиция Киевщины Фото: Полиция Киевщины

Напомним, в Калифорнии в стволе одного из старейших в мире деревьев застряла машина Nissan Armada. В секвойе прорубили тоннель для машин и пешеходов, однако он оказался слишком узким для внедорожника. Впоследствии машине удалось покинуть ловушку, однако теперь прокатный автомобиль необходимо ремонтировать.

Днем 9 июля на столичной автозаправке произошел пожар, в результате чего пострадали три человека. Сообщалось, что в хранилище с топливом на АЗС влетело авто. Столб черного дыма можно было практически в любой точке Киева. Для ликвидации пожара привлекли пять единиц специальной техники.