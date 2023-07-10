В Польше спецслужбы задержали украинца, который шпионил для России

Подозреваемый живет в Польше с 2019 года, он должен был следить за военными объектами и морскими портами.

Польские спецслужбы задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России. О задержании очередного шпиона сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Камински в твиттере 10 июля.

"Агентство внутренней безопасности задержало еще одного участника шпионской сети, которая работала на российскую разведку. Подозреваемый следил за военными объектами и морскими портами. Его систематически награждали россияне. Это уже 15-й задержанный в рамках этого расследования", — говорится в сообщении.

Гражданин Украины проживал в Польше с 2019 года. За финансовое вознаграждение от россиян подозреваемый фотографировал военные объекты и морские порты. На данный момент задержанному предъявлено обвинение в деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 30 июня польские правоохранители разоблачили очередного российского шпиона. Профессиональный хоккеист, который находился на территории Польши с октября 2021 года, передавал информацию о результатах разведки в стране, за что он получал систематические "вознаграждения".

Ранее сообщалось, что разведка Швейцарии назвала шпионов из РФ угрозой из-за членства страны в СБ ООН. В FIS имеют целью предотвратить передачу в Россию товаров, которые она может использовать для санкционированной военной деятельности.